Suggerimenti e trucchi per Amazon Echo Show: padroneggia Alexa su un touchscreen

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se hai appena acquistato un Echo Show e vuoi sapere come trarne il massimo, non cercare oltre: ecco i nostri migliori consigli.

Ci sono diverse opzioni, dall'Echo Show 15, il più grande, fino all'Echo Show 5, il più piccolo.

Potrebbe essere ovvio, ma dobbiamo cominciare da qualche parte: per iniziare con Echo Show, posizionalo in una posizione centrale, che si tratti del bancone della cucina, del soggiorno, del comodino o di qualsiasi altro posto, quindi collega l'alimentatore incluso esso e poi in una presa di corrente e seguire le istruzioni sullo schermo che appaiono per selezionare una lingua, connettersi al Wi-Fi e accedere al proprio account Amazon.

Hai bisogno dell'app Alexa gratuita per gestire il tuo Echo Show e le opzioni delle funzionalità. Per scaricare l'App Alexa, vai all'App Store sul tuo dispositivo mobile e cerca "App Alexa" (oppure puoi utilizzare i link sottostanti). Se non disponi di un dispositivo mobile, puoi accedere a questo sito Amazon Alexa dai browser Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge o Internet Explorer per gestire il tuo Echo Show.

Puoi navigare in Echo Show usando sia la tua voce che il touch screen. Ecco come:

Vai alla schermata principale: dì "Alexa, vai a casa". Puoi anche scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata Echo Show e selezionare Home. Questo funziona anche su Fire TV, per coincidenza.

dì "Alexa, vai a casa". Puoi anche scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata Echo Show e selezionare Home. Questo funziona anche su Fire TV, per coincidenza. Visualizza le impostazioni disponibili: dì "Alexa, vai alle impostazioni". Puoi anche scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata Echo Show e selezionare Impostazioni.

dì "Alexa, vai alle impostazioni". Puoi anche scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata Echo Show e selezionare Impostazioni. Scorri un elenco: dì "Alexa, scorri su/giù". Puoi anche scorrere in diverse direzioni sullo schermo (sinistra, destra, su e giù).

dì "Alexa, scorri su/giù". Puoi anche scorrere in diverse direzioni sullo schermo (sinistra, destra, su e giù). Riproduzione multimediale: pronuncia "Alexa, metti in pausa" o "successivo", "precedente", "torna indietro" e "riavvolgi" o "avanti [x ore, minuti o secondi]".

Il bordo dello schermo del tuo Echo Show si illuminerà di colori diversi come indicatore visivo. Ecco cosa significano quei colori:

Blu: sullo schermo viene visualizzata una barra blu per indicare che Alexa sta elaborando la tua richiesta.

sullo schermo viene visualizzata una barra blu per indicare che Alexa sta elaborando la tua richiesta. Rosso: viene visualizzata una barra rossa quando il microfono del dispositivo è spento.

una barra rossa quando il microfono del dispositivo è spento. Arancione: viene visualizzata una barra arancione quando il dispositivo presenta problemi di connettività.

una barra arancione quando il dispositivo presenta problemi di connettività. Viola: viene visualizzata una barra viola quando l'opzione Non disturbare è attiva.

Quando vuoi comunicare con il tuo spettacolo Echo, dì semplicemente "Alexa", seguito da un comando. Ma puoi cambiare questa "parola sveglia" in Echo, Amazon o Computer, se preferisci. Dì semplicemente "Alexa, vai alle impostazioni" o scorri verso il basso dalla parte superiore della schermata Echo Show e seleziona Impostazioni. Quindi, tocca Opzioni dispositivo > Attiva parola > e seleziona la parola di riattivazione che desideri utilizzare. Oppure puoi farlo nell'app Alexa.

Le abilità sono funzioni abilitate alla voce che migliorano la funzionalità del tuo dispositivo Alexa. Questi possono essere integrati o offerti da sviluppatori di terze parti. Abilitare le competenze di Alexa sui dispositivi Alexa è complicato, ma Amazon ha recentemente semplificato questo processo. Tutto quello che devi fare è dire "Alexa, abilita l'abilità [nome dell'abilità]". Vai al negozio Alexa Skills sul sito Web di Amazon per sfogliare le competenze disponibili.

Per visualizzare e gestire le tue competenze, dovrai utilizzare l'App Alexa. Vai al menu e seleziona Abilità e giochi, quindi seleziona Le tue abilità (in alto).

Il feed nella schermata principale di Echo Show ha diverse home card che ruotano automaticamente. Ma puoi aggiornare quali carte vengono visualizzate o meno. Dì semplicemente "Alexa, vai alle impostazioni" o scorri verso il basso dalla parte superiore della schermata Echo Show e seleziona Impostazioni. Da lì, seleziona Casa e orologio, quindi seleziona Contenuto casa e attiva l'interruttore accanto al nome della carta. Semplici.

Sì, puoi spegnere lo schermo del tuo Echo Show. Questo è utile se qualcuno entra improvvisamente nella stanza e non vuoi che veda cosa stavi guardando o facendo. Dì solo "Alexa, spegni lo schermo". Per riaccendere lo schermo, toccalo o usa la parola di attivazione del tuo dispositivo (che, per impostazione predefinita, è "Alexa"). Puoi anche spegnere completamente il tuo Echo Show premendo il pulsante mute per alcuni secondi.

Lo schermo di Echo Show si oscura automaticamente e torna alla visualizzazione solo dell'orologio quando non lo tocchi da un po' (a meno che tu non stia guardando qualcosa, come un trailer su YouTube o un film da Prime Video). Ma puoi anche forzare l'oscuramento dello schermo in qualsiasi momento. C'è un interruttore dimmer manuale nel menu principale dello spettacolo; basta scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare Luminosità per accedervi. Oppure puoi lasciarlo su autobrightness.

Puoi chiedere al tuo Echo Show di creare una nota adesiva per ricordarti le cose. Dì solo "Alexa, nuovo Sticky" e puoi dettare una nuova nota. Dovrai salvarlo, ma queste note sono sincronizzate sui tuoi dispositivi Echo Show, quindi puoi vedere le note in altri luoghi. I dispositivi Echo Show più piccoli non li visualizzeranno sempre, ma Echo Show 15 consentirà una nota adesiva come widget in modo che sia sempre visibile sul display.

Alexa può identificare le persone tramite i profili vocali, in modo che utenti diversi possano ottenere informazioni rilevanti per loro all'interno di una famiglia. Puoi scoprire tutto sulla configurazione dei profili vocali Alexa qui . Su Echo Show 15 puoi anche utilizzare Visual ID, in modo che Show 15 possa riconoscere che puoi mostrarti informazioni rilevanti per te. Sarai guidato attraverso la configurazione quando configuri il tuo Echo Show 15.

Con la messaggistica e le chiamate di Alexa, puoi effettuare una videochiamata a qualsiasi proprietario di Echo Show (e anche riceverne uno); tutto ciò che devi fare è dire "Alexa, chiama [nome del contatto]". Tuttavia, il contatto dovrà essere elencato nella schermata Contatti dell'App Alexa. Vai qui per saperne di più su come impostare questa funzione. Per alternare l'aspetto del video, di' "Video [off/on]" o tocca il pulsante on/off sullo schermo.

Disattivando il video, essenzialmente stai solo facendo una chiamata vocale con l'altro utente Echo. Ora, quando ricevi una chiamata video/vocale, il tuo Echo Show suonerà un allarme e si illuminerà di verde. Puoi rispondere o ignorare qualsiasi chiamata dicendo "Rispondi" o "Ignora" o toccando il pulsante Ignora dall'app Alexa. Per terminare la chiamata, dì semplicemente "Riaggancia". Puoi anche toccare il pulsante Fine dall'App Alexa.

Puoi anche usare Skype su Echo Show. Nell'app Alexa, vai su Impostazioni > Comunicazione > Skype per collegare i tuoi account. Quindi accedi utilizzando lo stesso account Microsoft che usi su Skype.

Puoi utilizzare il tuo Echo (o altri dispositivi Echo) per effettuare chiamate di rete mobile con reti compatibili. Come sopra, vai in Comunicazione e vedrai le opzioni di accesso. Ciò ti consentirà di effettuare chiamate utilizzando i servizi dei partner, come AT&T, Verizon, EE o Vodafone.

Drop In ti consente di connetterti istantaneamente con altri utenti di Echo Show. Puoi abilitare Drop In tramite l'app Alexa e concedere l'autorizzazione alle persone dalla tua rubrica. (Vai alla pagina della guida di Amazon per ulteriori informazioni sulla concessione dell'autorizzazione.) Per entrare, dì "Fai un salto su [nome del contatto]" o, dalla schermata Conversazione nell'app Alexa, seleziona la barra Drop In e poi scegli il contatto su cui vuoi effettuare il Drop In.

Quando qualcuno ti colpisce, la barra luminosa sul tuo Echo Show lampeggerà in verde. La persona sarà in grado di connettersi automaticamente e potrà ascoltare qualsiasi cosa nel raggio del tuo dispositivo. Nel frattempo, vedrai un video in vetro smerigliato che passa al video chiaro poco dopo la connessione. Lo scopo di questo è darti il tempo di prepararti per la chiamata in modo da non essere colto alla sprovvista.

Usa la funzione Non disturbare di Echo Show per impedire ad Alexa di avvisarti delle chiamate e dei messaggi in arrivo. Per attivare Non disturbare, dì "Alexa, non disturbarmi". Per disattivare la funzione, dì "Disattiva Non disturbare" oppure puoi toccare il pulsante Non disturbare sullo schermo del tuo Echo Show. Puoi anche programmare Non disturbare per un orario specifico tramite l'app Alexa (sotto le impostazioni) .

Puoi ottenere immediatamente aiuto con il tuo Echo Show scorrendo dal lato destro, dove potrai accedere a una serie di carte.

L'Echo Show è l'ideale per gestire la tua casa intelligente. Se non desideri utilizzare la voce, scorri verso il basso dall'alto e tocca Smart Home. Questo aprirà la dashboard della tua casa intelligente, mostrando i dispositivi, i gruppi e le stanze recenti. Qui puoi toccare per attivare o disattivare o toccare per apportare altre modifiche.

Se disponi di una casa intelligente, le routine possono essere davvero utili e ti consentono di connettere una serie di dispositivi e gestirli. Scorri verso il basso dall'alto e tocca Routine. È quindi possibile visualizzare un elenco di routine e disattivarle se non si desidera che siano attive. Per configurare le routine dovrai utilizzare l'app Alexa.

Puoi guardare film o programmi TV su Echo Show - e non solo da Amazon Prime Video (incluso con il tuo abbonamento Prime a pagamento), così come la programmazione dai tuoi abbonamenti ai canali Amazon attivi (come Showtime, HBO e Starz), ma anche Netflix .

Chiedi ad Alexa di mostrarti film o programmi TV per titolo, genere e altro. Dopo l'inizio della riproduzione del video, puoi usare la tua voce per controllare la riproduzione del video.

Vuoi vedere subito il trailer di un nuovo film? Dì solo "Alexa, mostrami il trailer del film [titolo del film]" e, se il trailer è disponibile, inizierà immediatamente la riproduzione.

Il tuo Echo Show è abilitato per Bluetooth, quindi puoi riprodurre in streaming i servizi più diffusi, che si tratti di iTunes o di Google Play Music, da un dispositivo mobile. Dì solo "Alexa, abbina il mio telefono". Quindi, apri il menu delle impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo mobile e seleziona il tuo Echo Show. Alexa ti dirà se la connessione è andata a buon fine. In tal caso, sarai libero di trasmettere l'audio dal tuo dispositivo mobile a Echo Show.

Puoi utilizzare questa funzione per riprodurre musica su più dispositivi abilitati Alexa nella tua casa (incluso l'Echo Show) contemporaneamente. Puoi andare qui per imparare come impostare la musica multi-room. Ma, in poche parole, segui questi passaggi:

Seleziona Dispositivi nell'App Alexa. Premi l'icona + in alto a destra. Seleziona Combina altoparlanti. Tocca Musica multi-stanza. Seleziona i dispositivi Echo che desideri nel gruppo. Tocca Avanti. L'app Alexa confermerà di aver creato il tuo gruppo. Una volta abilitato, pronuncia: "Riproduci [canzone o artista] [nome gruppo dispositivi Echo]".

Puoi modificare l'uscita audio dal tuo Echo Show, incluso l'aumento dei bassi, dei medi o degli alti. Dì solo "Alexa alza i bassi".

L'Echo Show ha un lettore dello schermo VoiceView che legge ad alta voce gli elementi che tocchi sullo schermo. Secondo Amazon, quando abilitato, puoi utilizzare i gesti per navigare e interagire con il tuo Echo Show e VoiceView descriverà le azioni che esegui sullo schermo. Questa è una funzione di accessibilità che le persone con disabilità potrebbero trovare utile. Vai qui per ulteriori informazioni su come configurarlo e gestirlo.

Questa è un'altra caratteristica di accessibilità. Se abilitato, la Lente d'ingrandimento dello schermo ti consente di ingrandire gli elementi sullo schermo per migliorare la leggibilità. Per attivare l'ingrandimento dello schermo, dì "Alexa, vai alle impostazioni" o scorri verso il basso dalla parte superiore della schermata Echo Show e seleziona Impostazioni. Da lì, seleziona Accessibilità e tocca Lente d'ingrandimento. Vai qui per ulteriori suggerimenti su come utilizzare correttamente la funzione.

Sul tuo Echo Show, puoi abilitare i sottotitoli per i video supportati e i trailer dei film. Per attivare i sottotitoli, dì "Alexa, vai alle impostazioni" o scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e seleziona Impostazioni. Da lì, seleziona Accessibilità e tocca Sottotitoli. Vai qui per ulteriori informazioni su come modificare le tue preferenze per i sottotitoli, ad esempio il loro aspetto.

Show and Tell è una funzionalità di Alexa progettata per aiutare le persone non vedenti e ipovedenti. Utilizza la fotocamera di Echo Show per aiutare a identificare i comuni articoli di spesa per la casa.

Puoi semplicemente dire al tuo Echo Show "Alexa, cosa sto tenendo?" o "Alexa, cosa c'è nella mia mano?" iniziare. L'idea è che aiuterà a identificare gli elementi difficili da distinguere al tatto, come cibi in scatola o in scatola. La funzione fa parte di Alexa Accessibility Hub .

Se hai problemi con il tuo Echo Show, riavvialo per vedere se questo risolve i problemi - ehi, non si sa mai. Basta scollegare l'alimentatore dal retro del dispositivo o dalla presa a muro, quindi ricollegare l'alimentatore. Puoi anche ripristinare le impostazioni di fabbrica. Dì "Alexa, vai alle impostazioni" o scorri verso il basso dalla parte superiore della schermata Echo Show e seleziona Impostazioni.

Da lì, seleziona Opzioni dispositivo e tocca Ripristina impostazioni di fabbrica. Tieni presente che questo eliminerà tutte le tue informazioni personali e cancellerà tutte le tue impostazioni su Echo Show. E una volta ripristinato il dispositivo, inizia il processo di installazione, che abbiamo descritto sopra.