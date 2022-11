Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il marchio di hi-fi Bluesound ha lanciato il suo nuovo diffusore Pulse M, che sembra avere nel mirino il Sonos One o forse anche l'Amazon Echo Studio.

Il Pulse M rafforza la linea di diffusori multiroom wireless dell'azienda e presenta il design Omni-Hybrid del marchio, che utilizza driver angolati e orientati verso l'alto per offrire un palcoscenico a 360°.

Si tratta di un woofer da 13 cm (5,25") e di due tweeter da 2 cm (0,75"), montati e sfalsati a 45 gradi l'uno dall'altro. Un riflettore acustico progettato su misura si trova sopra il woofer per diffondere gli artefatti sonori indesiderati e dirigere le frequenze più alte dell'altoparlante verso l'esterno e lontano dal diffusore.

È la prima volta che vediamo questo design ellittico e massiccio da parte del marchio, ed è un'aggiunta gradita per completare alcuni dei suoi design più funzionali. Misura 20 cm x 17 cm x 15 cm, non molto lontano dall'Amazon Echo Studio in termini di dimensioni, è dotato di una griglia in tessuto acusticamente trasparente su metà del corpo e offre una serie di controlli di riproduzione ad accesso rapido su un display touch panel con sensore di prossimità, tra cui i controlli del volume e cinque preselezioni programmabili.

Non si tratta nemmeno di un apparecchio da niente. È in grado di produrre fino a 80 W di potenza del sistema grazie all'amplificatore intelligente DSP, che monitora l'uscita del suono in tempo reale e la regola automaticamente per ottenere i migliori risultati in termini di gamma dinamica e distorsione.

Il supporto per la musica ad alta risoluzione è il biglietto da visita dell'azienda. La musica può essere riprodotta attraverso una gamma completa di connessioni fisiche e wireless, tra cui Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Bluetooth aptX HD bidirezionale, USB-A, doppio ingresso analogico/digitale da 3,5 mm o jack per cuffie da 3,5 mm. È inoltre disponibile il supporto per il controllo vocale con Apple Siri, Amazon Alexa o Google Assistant e l'accesso a oltre 20 servizi musicali integrati in modo nativo e a migliaia di stazioni radio Internet tramite l'applicazione BluOS Controller dell'azienda.

Il Pulse M può essere abbinato a un altro Pulse M per una riproduzione stereo perfettamente bilanciata, collegato ad altri diffusori Bluesound in una configurazione multi-room o raggruppato con una soundbar Bluesound per funzionare come surround posteriore per un'esperienza di gioco e film più coinvolgente.

Il Pulse M è disponibile da subito in nero satinato o bianco e costa 449 sterline/$449/€549.

Scritto da Verity Burns.