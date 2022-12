Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il marchio audio Pro-Ject ha stretto una collaborazione con il marchio di moda britannico Fred Perry per una gamma di giradischi in edizione speciale dai colori classici.

Fred Perry è noto soprattutto per i suoi capi di abbigliamento Mod e Heritage. È stato sinonimo di scena musicale britannica per molti decenni, quindi un giradischi con il suo marchio sembra una scelta naturale.

Il Fred Perry x Pro-Ject Record Deck è disponibile in tre colori, che tutti i fan delle camicie Fred Perry conosceranno e ameranno. È disponibile nei colori nero e champagne, maroon, bianco e ghiaccio e bianco, ghiaccio e navy.

Il tappetino in acrilico del piatto è inoltre ornato dall'iconica corona d'alloro di Fred Perry, presente sulla parte anteriore dei suoi capi d'abbigliamento.

Il deck è basato su due modelli Pro-ject, l'Essential III e il Debut Carbon EVO. È dotato di un preamplificatore fono regolabile integrato, di un braccio in alluminio preimpostato e di una testina Ortofon OM 10 preinstallata. Lo stilo è un diamante ellittico,

Naturalmente, può far girare i dischi a 33 o 45 giri al minuto, utilizzando una trasmissione a cinghia esterna. È presente anche una copertura in plastica trasparente per tenere il piatto al riparo dalla polvere.

È possibile ordinare il Fred Perry x Pro-Ject Record Deck sul sito web di Fred Perry al prezzo di 450 sterline. Presto arriverà anche in altre regioni, tra cui gli Stati Uniti, al prezzo di 610 dollari.

Scritto da Rik Henderson.