La Devialet Dione Opéra de Paris è una soundbar molto speciale

(Pocket-lint) - Una buona soundbar non solo suona bene, ma ha anche un bell'aspetto. Non si può negare che la Devialet Dione Opéra de Paris sia all'altezza di quest'ultimo punto.

Se il nome vi ricorda qualcosa, dovreste farlo: in precedenza abbiamo recensito l'ormai noiosa versione nera del diffusore Devialet Dione. Avevamo già pensato che fosse bello grazie alla sua estetica super pulita e che le sue potenti prestazioni rendessero piacevole la visione dei film.

Ora è più bello che mai. Le caratteristiche sono sempre le stesse, ovvero una singola porta HDMI con eARC e la connettività wireless sotto forma di Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 e Spotify Connect. E anche se non c'è un telecomando nella confezione, è disponibile un'applicazione da utilizzare.

Per quanto riguarda l'aspetto estetico, il principale punto di interesse è la placca centrale in oro lunare a 22 carati che, a quanto pare, è stata "ispirata dagli interni dorati dell'Opéra Garnier di Parigi". Suona bene. L'aspetto è ancora migliore!

Ma, come ci si potrebbe aspettare, questo genere di cose non rende una soundbar economica. Il prezzo di 199 sterline era già un po' troppo alto per molti. Il nuovo prezzo di 2.400 sterline (2.900 dollari) non farà certo gola a molti. Tranne che per nasconderli.

È un peccato, perché la piastra centrale ha un aspetto straordinario e il tweeter sferico, altrettanto centrale, è sicuramente un punto di riferimento. Ma a questo prezzo probabilmente si potrebbe parlare dei soldi che sono ancora sul vostro conto in banca.

Scritto da Oliver Haslam.