Premi EE Pocket-lint 2022: oratore dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il mercato dei diffusori è sempre uno degli spazi più competitivi che valutiamo per i nostri premi annuali, e così è stato anche quest'anno.

Alcuni grandi nomi hanno presentato diffusori nuovi e rinnovati, con un livello medio di qualità sonora sempre più elevato.

Tuttavia, ci può essere solo un vincitore e, dopo che i nostri giudici hanno detto la loro, abbiamo scelto il diffusore dell'anno per gli EE Pocket-lint Awards 2022.

Miglior diffusore: Audio Pro C10 MkII

squirrel_widget_6539455

Il pedigree di Audio Pro non fa che aumentare nel tempo: la sua padronanza dell'audio è proprio nel suo nome, ma il recente aggiornamento dei suoi diffusori principali dimostra che l'azienda è anche in grado di capire cosa vogliono le persone dalla connettività dei loro prodotti tecnologici.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'aggiunta di Apple AirPlay 2 e Spotify Connect significa che il suono francamente fantastico che si ottiene dal C10 MkII è incredibilmente e banalmente facile da configurare.

È una combinazione vincente quest'anno, a cui si aggiungono le note di design che rendono la maggior parte dei diffusori Audio Pro così raffinati e di classe.

Molto apprezzato: Sonos Five

squirrel_widget_6180082

Un'altra potenza della connettività, Sonos è ancora una delle scelte migliori per chi vuole creare un nuovo sistema audio multi-room nella propria casa. Il modello Five è un diffusore di dimensioni notevoli, ma è stato progettato con cura per risultare gradevole alla vista e per offrire un suono assolutamente superbo che riempie l'ambiente.

Il migliore degli altri

Quest'anno, però, non ci sono stati solo due ottimi diffusori: ne abbiamo provati diversi che ci hanno lasciato impressioni estremamente positive. Ultimate Ears ha aggiornato il Wonderboom con il piccolo ma potente Wonderboom 3. Il JBL Flip 6 è uno dei migliori diffusori portatili e da esterno degli ultimi tempi. Devialet ha creato un diffusore che suona benissimo ma che non assomiglia a nessun altro sul mercato, il Mania. Infine, Marshall ha continuato a produrre grandi diffusori dall'aspetto retrò e abbiamo apprezzato molto la piccola potenza dell'Emberton II.

Le migliori offerte Sonos del Black Friday 2022: Sconti su Sonos Arc, Beam, Sub e altro ancora Di Britta O'Boyle · 26 novembre 2022 · Sonos ha annunciato alcune offerte eccezionali per il Black Friday e le vendite sono ora disponibili.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Chris Hall.