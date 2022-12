Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Cleer ha la reputazione di offrire un suono potente a un prezzo contenuto, in particolare con le sue cuffie a cancellazione del rumore.

Ora, il marchio ha fatto tesoro di queste conoscenze e le ha applicate a un nuovo altoparlante Bluetooth chiamato Scene.

Cleer afferma che il suo diffusore Scene stabilisce un nuovo standard nella sua categoria per un audio cristallino e di qualità hi-fi in movimento.

Si dice che l'altoparlante offra "un audio che si concentra sulla chiarezza e sulla definizione, abbinato a bassi potenti che danno vita a un'esperienza di ascolto energica e ritmica".

Al prezzo di 99 sterline o 119 euro nel Regno Unito e in Europa, è una proposta interessante e inferiore a molte delle offerte dei grandi marchi.

Il diffusore utilizza due driver dinamici al neodimio da 48 mm e due radiatori passivi per offrire un suono che riempie la stanza.

È classificato IPX7 per la resistenza all'acqua ed è costruito con l'obiettivo di durare nel tempo, in modo che le feste all'aperto non presentino problemi.

Il diffusore offre 12 ore di riproduzione con una sola carica e dispone di un microfono a cancellazione di rumore integrato per rispondere alle chiamate.

Scene è dotato di connettività Bluetooth 5.0 e di un ingresso Aux da 3,5 mm, il che significa che può essere collegato a un'ampia gamma di sorgenti.

Se siete interessati a prenderne uno, è disponibile da oggi nel Regno Unito e in Europa su Amazon e sul sito web di Cleer.

Scritto da Luke Baker.