Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Devialet ha annunciato il suo primo altoparlante intelligente portatile, il Devialet Mania, che mira a portare il design e il know-how ingegneristico del marchio su un ingombro molto più ridotto.

Con un design sferico compatto che misura solo 170 mm di altezza, Devialet Mania è in grado di diffondere il suono a 360°. Tuttavia, la calibrazione stereo attiva proprietaria consente al suono di adattarsi all'ambiente circostante il Mania, assicurando che suoni al meglio in ogni momento.

Ciò avviene grazie all'uso di quattro microfoni e all'apprendimento automatico incorporato, che aiutano il diffusore a capire esattamente da dove viene riprodotto. Se lo mettete al centro della stanza, i suoi driver angolati sapranno che sono liberi di diffondere l'audio a 360°, ma se lo mettete contro una parete, i driver sul retro si adatteranno a rinforzare i diffusori sul davanti.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Non c'è nemmeno una modalità di calibrazione da seguire ogni volta che si cambia la posizione del diffusore, che avviene automaticamente entro pochi secondi dal suo spostamento.

Il cuore del suono del Mania è costituito da quattro altoparlanti full-range, che si trovano sotto l'esterno in tessuto, con due subwoofer a vista nella configurazione push-push tipica del marchio, come nel diffusore Phantom, sulla parte anteriore e posteriore. Il risultato è un diffusore compatto in grado di erogare frequenze a partire da 30Hz fino a 20.000Hz.

Le sue capacità hi-fi non si fermano qui. Naturalmente lo streaming wireless è supportato da Bluetooth 5.0, Airplay 2 e Spotify Connect, ma c'è anche il Wi-Fi a bordo, che consente di trasmettere musica ad alta risoluzione fino a 24 bit/192 kHz attraverso il Mania.

È inoltre integrato il controllo vocale Amazon Alexa, la resistenza all'acqua IPX4 e la durata della batteria fino a dieci ore, con una comoda maniglia integrata per spostarlo. Un dock di ricarica è disponibile separatamente (£69/$100), ma per il resto può essere ricaricato con una semplice connessione USB-C.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Il Devialet Mania si aggiunge alla linea premium dell'azienda a un prezzo altrettanto premium. È disponibile in nero o grigio al prezzo di £690/$790, mentre l'edizione Paris Opéra, impreziosita da oro giallo a 24 carati, costa £890/$990.

Scritto da Verity Burns.