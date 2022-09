Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I cinquant'anni di attività nel settore dell'hi-fi meritano una celebrazione e Monitor Audio li festeggia con una nuova gamma di diffusori di punta che punta tutto sulla qualità del suono e sul prezzo.

La Platinum Series 3G è il culmine di cinque decenni di esperienza ed è una celebrazione senza mezzi termini di ciò che si può fare quando ci si concentra sulle prestazioni e si buttano alle ortiche i problemi di budget.

La gamma comprende quattro diffusori che si adattano a configurazioni home cinema sia stereo che multicanale. I Platinum 100 3G da supporto partono con un prezzo di 4.500 sterline/€5.500/$6.000 la coppia, seguiti dai diffusori da pavimento di medie dimensioni Platinum 200 3G (9.000 sterline/€11.000/$12.000), dal canale centrale Platinum 250 3G (3.500 sterline/€4.750/$5.250) e dai diffusori da pavimento di punta Platinum 300 3G (11.500 sterline/€14.000/$15.500).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Questi diffusori sono i primi ad essere ufficialmente dotati del nuovo tweeter MPD III (la terza generazione di trasduttori ad alta frequenza Micro Pleated Diaphragm), presentato all'inizio di quest'anno come parte dell'impressionante prototipo Concept 50 dell'azienda. L'obiettivo è quello di ridurre la distorsione (la più bassa nella storia di Monitor Audio, per intenderci) e appiattire la risposta in frequenza, migliorando al contempo il palcoscenico e la sensibilità. Il risultato è un suono più ampio, più chiaro e più coerente.

Naturalmente, non è tutto. Ci sono anche transizioni più fluide tra le gamme di frequenza grazie a driver midrange migliorati, una tecnologia a cono più robusta per prestazioni più precise sotto pressione e crossover raffinati per un suono più controllato in tutto lo spettro, per non parlare dei cabinet completamente nuovi per garantire che le vibrazioni siano fermate sul posto. Si tratta di una dotazione a dir poco impressionante e, a quel prezzo, lo si spera anche.

L'intera gamma Platinum Series 3G sarà disponibile a dicembre, in una scelta di colori tra Piano Black, Piano Ebony e Pure Satin White.

Scritto da Verity Burns.