Audio Pro offre una migliore connettività nell'A10 MkII

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Audio Pro ha continuato a migliorare la sua linea di diffusori con una migliore connettività annunciando l'A10 MkII, l'opzione più compatta.

Il diffusore supporta ora Apple AirPlay 2 e Google Cast, oltre alla soluzione multiroom di Audio Pro, rendendo molto più semplice la sua integrazione in una configurazione multiroom.

-

Dal punto di vista del design, non ci sono molti cambiamenti, con lo stesso ingombro ridotto che ad alcuni osservatori ricorderà gli altoparlanti Amazon Echo di una certa generazione, con una finitura in tessuto che dovrebbe renderlo facilmente mimetizzabile nello sfondo di una stanza.

I migliori altoparlanti per i giocatori di PC 2022: tutto il suono e l'illuminazione RGB di cui avete bisogno Di Adrian Willings · 10 giugno 2022 Se non siete fan delle cuffie da gioco e volete riempire la vostra stanza con i suoni di spari, ruggiti di motori e altro ancora, allora abbiamo

Con il proprio woofer, tuttavia, non si tratta affatto di un diffusore insignificante e dovrebbe emettere un suono forte e di qualità, proprio come faceva l'A10 originale, mentre le preimpostazioni, facilmente intercambiabili, consentono di passare facilmente da una playlist o da un artista all'altro.

Le opzioni di montaggio consentono di montare l'A10 MkII su pareti o soffitti in modo piuttosto semplice per coloro che hanno configurazioni audio più complesse, ma è anche abbastanza facile posizionarlo su un bancone, come farà la maggior parte delle persone.

Le nuove funzioni di connettività comportano però un aumento del prezzo: l'A10 MkII è ora disponibile presso Audio Pro al prezzo di 220 sterline, 250 euro o 250 dollari, ovvero circa il 20% in più rispetto al prezzo al dettaglio della versione precedente.

squirrel_widget_12854779

Scritto da Max Freeman-Mills.