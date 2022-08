Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - HMV ha collaborato con Henley Audio per un giradischi in edizione da collezione che difficilmente rimarrà in circolazione a lungo.

Infatti, il giradischi HMV 100th Anniversary, dal prezzo di 399,99 sterline, sarà disponibile in una tiratura limitata di soli 300 esemplari.

Basato sul giradischi Pro-Ject T1 Phono SB, l'edizione HMV presenta il logo del centenario del rivenditore e l'iconico disegno "His Master's Voice" di Francis Barraud, che continua a resistere alla prova del tempo.

L'opera raffigura Nipper (il cane del fratello dell'artista) che ascolta un fonografo.

Il giradischi è dotato di uno zoccolo lavorato a CNC senza parti in plastica. È anche solido, senza spazi vuoti all'interno per migliorare la stabilità.

Il piatto è in vetro per ridurre le vibrazioni che potrebbero compromettere le prestazioni audio.

"Negli ultimi cinque anni, la nostra gamma di giradischi è cresciuta in modo sostanziale, offrendo a ogni collezionista, dall'ascoltatore occasionale all'audiofilo, un'esperienza d'ascolto adatta a lui", ha dichiarato Phil Halliday, amministratore delegato di HMV.

"Con la conclusione delle celebrazioni per il nostro centenario, che durano un anno, volevamo concludere con un cenno al nostro patrimonio e non c'era partner migliore di Pro-Ject, la cui straordinaria attenzione ai dettagli si traduce in prodotti incredibili per gli appassionati di musica".

Il giradischi HMV 100th Anniversary sarà disponibile dal 27 agosto 2022. I preordini sono già aperti sul sito web di HMV.

Scritto da Rik Henderson.