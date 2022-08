Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - House of Marley, produttore di altoparlanti eco-consapevole, ha presentato una nuova famiglia di altoparlanti Bluetooth che va ad arricchire la sua vasta gamma.

La nuova gamma di diffusori Bluetooth è caratterizzata da una finitura in bambù naturale e da un esterno in tessuto ricavato da bottiglie di plastica riciclate.

Tutti i diffusori della linea possono essere accoppiati tra loro per creare un suono stereo più coinvolgente.

Al centro della linea c'è il Get Together 2, un diffusore Bluetooth 5.0 portatile di medie dimensioni con 40 watt di potenza.

Una combinazione di driver full-range e doppi tweeter promette di offrire "dettagli ricchi e vibranti dei vostri brani preferiti".

La durata della riproduzione è di 20 ore per ogni carica e, una volta esaurita, la ricarica rapida consente di ricaricarlo in un attimo.

Laresistenza alla polvere e all'acqua IP65 lo rende perfetto anche per suonare in spiaggia o in piscina.

Il modello successivo è il Get Together 2 Mini, che offre molte delle stesse funzioni ma in un pacchetto più piccolo e portatile.

I due altoparlanti anteriori sono ancora full-range, ma i tweeter sono sostituiti da due radiatori passivi per fornire il rombo che gli appassionati di reggae desiderano.

L'autonomia della batteria del modello più piccolo è leggermente inferiore, con 15 ore per carica, ma è anche dotata di funzionalità di ricarica rapida.

Infine, il marchio prevede di introdurre un terzo diffusore, il Get Together 2 XL, nel corso dell'anno.

Il modello XL conterrà woofer da 4 pollici e tweeter da 1 pollice per un suono ancora più potente.

I modelli Get Together 2 e Mini sono disponibili da oggi online e arriveranno presto nei negozi, tra cui HMV. I prezzi sono i seguenti:

Get Together 2: € 249,99

Get Together 2 Mini: €149,99

Get Together 2 XL: € 399,99

Scritto da Luke Baker.