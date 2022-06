Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il marchio austriaco Pro-Ject Audio Systems ha collaborato con la leggendaria band metal Metallica per la realizzazione di un giradischi in edizione limitata dedicato agli amanti del rock.

Il giradischi Metallica Limited Edition è modellato intorno al logo della band e rifinito a specchio per un effetto riflettente. Il piatto è in vetro per completare l'estetica.

C'è anche un sottopiatto in alluminio tagliato a diamante, con lo stesso materiale utilizzato per la base e il cuscinetto del braccio a S da 8,6 pollici. Il braccio è dotato di una testina Pick it S2 C pre-regolata e di un portatestina SME.

Il piatto è inoltre dotato di connettori RCA placcati in oro e di piedini metallici regolabili in altezza.

La sua trasmissione di precisione a cinghia è accoppiata a un controllo elettronico della velocità in grado di funzionare a 33 e 45 giri al minuto, anche se è inclusa una seconda cinghia per i dischi a 78 giri.

La forza di tracciamento e l'anti-skating sono completamente regolabili.

L'intero giradischi misura 430 x 120 x 430 mm e pesa 4,5 kg.

"Quando si suona il vinile su questo piatto, nient'altro conta", ha dichiarato Pro-Ject in un comunicato (riferendosi al classico dei Metallica del 1992).

Il prezzo del giradischi Metallica Limited Edition sarà di 1.149 sterline quando arriverà nell'agosto 2022.

I giradischi Pro-Ject Audio Systems sono disponibili presso Henley Audio nel Regno Unito. È possibile consultare la gamma di giradischi e prodotti sul suo sito web.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 1 giugno 2022

Scritto da Rik Henderson.