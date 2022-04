Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Audio Pro ha annunciato un duo di altoparlanti stereo wireless che possono essere collegati come parte di una configurazione multiroom o utilizzati come un sistema stereo per l'intrattenimento domestico e la musica.

Gli altoparlanti Audio Pro A28 sono in stile bookshelf e sono disponibili in una coppia stereo. Ogni altoparlante ha un tweeter da 1 pollice e un woofer da 4,5 pollici, con due amplificatori digitali di classe D che eseguono lo spettacolo.

C'è un ingresso HDMI abilitato ARC su uno di loro in modo da poter collegare la coppia direttamente a una TV. Sono anche dotati di connettività Bluetooth e Wi-Fi, con AirPlay 2, Google Cast e la piattaforma multiroom di Audio Pro. Sono anche certificati per Spotify Connect.

Viene fornita anche un'uscita RCA se si vuole collegare un subwoofer separato.

I migliori altoparlanti per i giocatori PC 2022: tutto il suono e l'illuminazione RGB di cui potresti aver bisogno Di Adrian Willings · 10 dicembre 2020 Se non sei un fan delle cuffie da gioco e vuoi riempire la tua stanza con i suoni di spari, rombi di motori e altro, allora abbiamo quello che fa per

I diffusori Audio Pro A38 sono simili in termini di connettività e capacità audio, ma sono da pavimento.

Entrambi i set di altoparlanti sono compatibili con una serie di formati audio, tra cui Apple Lossless, MP3, WMA, AAC e FLAC.

"I nostri sistemi, soprannominati 'soundbar-killer', sono diventati molto popolari nel corso degli anni. Il suono stereo che offrono è qualcosa che non si può ottenere con una soundbar", ha detto il CCO di Audio Pro, Jens Henriksen.

"Il fatto che funzionino anche in modo eccellente come parte di un sistema multiroom per la musica, ha reso naturale portarli al livello successivo, includendo l'equipaggiamento di A28 e A38 con tre soluzioni multiroom in una, come gli altri nostri aggiornamenti di altoparlanti multiroom".

Saranno disponibili alla fine di questo mese in bianco o nero, al prezzo di £550 / €600 / $600 per la coppia A28, £800 / €900 / $900.

Scritto da Rik Henderson.