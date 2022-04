Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Audio Pro ha annunciato una versione aggiornata dell'altoparlante multi-room C5, completa di acustica migliorata e supporto multi-room.

Il C5 MkII arriva con molte delle stesse modifiche che il modello C10 MkII degli specialisti audio svedesi ha fatto nel 2021, aggiungendo capacità AirPlay 2 e Google Cast per contribuire a migliorare le sue capacità come altoparlante intelligente.

Il dispositivo è disponibile in nero, bianco o grigio, mantenendo più o meno lo stesso design del C5 originale. Il pannello di controllo in alluminio si trova ancora sulla parte superiore, con un guscio testurizzato e una maniglia di trasporto in pelle. Una piccola modifica al pannello di controllo è che ora offre un paio di pulsanti di preselezione, che permettono agli utenti di accedere alla loro playlist preferita o alla stazione radio più facilmente - e senza dover passare dal loro telefono.

Se volete sincronizzarlo con il vostro telefono, però, non è solo Google Cast o il supporto AirPlay 2 che avete a vostra disposizione. Il C5 MkII, come ci si potrebbe aspettare, può anche collegarsi tramite Spotify Connect e Bluetooth, anche se si ferma al supporto completo dell'assistente Alexa che offre il modello C5A.

Audio Pro nota anche che il C5 MkII offrirà anche un'acustica migliore rispetto al suo predecessore, ma non è ancora chiaro quali cambiamenti siano stati effettivamente apportati alla disposizione o all'array degli altoparlanti.

Quando abbiamo provato il C10 MkII, però, abbiamo notato che il modello aggiornato offriva un po' più di bassi rispetto a quello che avevamo visto dai vecchi modelli. Se lo stesso è vero per il C5 MkII resta da vedere, ma non vediamo l'ora di provarlo in tutta la casa - qualcosa che dovrebbe essere più facile del C10 grazie a quella maniglia pulita.

Per coloro che sono interessati ad aggiungere il C5 MkII alla loro configurazione multi-room, sarà al dettaglio per $350 / £300 / €350.

Scritto da Conor Allison.