Devialet Dione vuole essere l'ultima soundbar single-box

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Devialet ha annunciato una soundbar di fascia alta, con l'obiettivo di offrire la migliore esperienza che otterrai da un'unità all-in-one.

Non c'è un subwoofer separato, non c'è alcuna opzione per rimuovere gli altoparlanti o utilizzare i satelliti per l'audio surround, invece è progettato per offrire un suono sublime e allo stesso tempo un bell'aspetto quando sei seduto sotto la TV .

Un bell'aspetto fa parte del pacchetto, soprattutto considerando il prezzo richiesto di £ 1990 della Dione, con l'obiettivo principale di essere la sfera al centro del bar.

Questo è in realtà il canale centrale e può essere ruotato, il che significa che puoi spostare l'orientamento del driver centrale a seconda che il Dione sia montato piatto su un supporto TV o contro il muro.

La soundbar ha una configurazione 5.1.2, con driver centrale, sinistro, destro e surround laterale, una serie di woofer per comporre i bassi in grado di sparare sia avanti che indietro e altoparlanti montati sulla parte superiore per fornire l'altezza per Dolby Atmos immersione.

Anche in questo caso, se il Dione viene ruotato, il giroscopio interno conosce e può cambiare la funzione dei driver per adattarla.

Nella composizione ci sono 17 driver, di cui 8 subwoofer, e 9 sono altoparlanti full-range. Il processore Devialet Intelligence - come si trova nell'altoparlante Phantom - guida il Dione, mentre offre anche un software di calibrazione per adattarsi alla stanza in cui è collocato.

La serie di altoparlanti significa che è in grado di creare effetti sonori surround, mentre ha l'intelligenza per eseguire l'upmix dei segnali 2.0 per un risultato più coinvolgente.

Ci sono ingressi ottici e HDMI, che supportano eARC , per collegarsi alla TV, mentre supporta anche tecnologie come Apple AirPlay 2 , Spotify Connect e Bluetooth, quindi puoi impostarlo anche per la tua musica.

Il DAC supporterà audio fino a 24 bit/96 kHz, mentre c'è un totale di 950 W RMS.

Funziona con l'app Devialet, che può anche pilotare il Phantom, ed è compatibile con il telecomando Devialet esistente.

Il Devialet Dione misura 1200 x 165 x 88 mm e pesa ben 12 kg, grazie al nucleo in alluminio anodizzato.

Il Devialet Dione costa £ 1990 / $ 2400 / € 2190.

Scritto da Chris Hall.