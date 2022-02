Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il marchio audiofilo di fascia alta Astell&Kern ha annunciato il suo primo altoparlante Bluetooth wireless. Astell&Kern Acro BE100 è un altoparlante stereo con un DAC dedicato a 32 bit e supporto per lo streaming di musica ad alta risoluzione fino a 24 bit.

Contiene due tweeter a cupola in seta da 1,5 pollici e un woofer in Kevlar da 4 pollici per i livelli dei bassi. Il suo amplificatore di classe D integrato è in grado di erogare una potenza totale di 55 W. La risposta in frequenza è compresa tra 50 Hz e 20 kHz.

L'altoparlante supporta Bluetooth 5.0 e aptX HD per lo streaming audio ad alta risoluzione a 24 bit e 48 kHz (anche se un po' con perdita di tocco poiché il codec non è veramente bit per bit). Altri codec supportati includono LDAC e AAC.

C'è anche un ingresso audio da 3,5 mm per collegare direttamente una sorgente esterna, in questo modo puoi riprodurre musica senza perdite attraverso il BE100.

Il suo design è semplice e pulito, con un quadrante del volume nella parte superiore.

L'Astell&Kern Acro BE100 è ora disponibile in bianco o nero. Ha un prezzo di £ 449 nel Regno Unito, € 529 in Europa centrale e $ 499 negli Stati Uniti.

Una versione alternativa dell'altoparlante, che include una radio FM, sarà disponibile in paesi selezionati.

Scritto da Rik Henderson.