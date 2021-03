Une voiture électrique Xiaomi pourrait être à lhorizon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lentreprise technologique chinoise Xiaomi aurait lintention de fabriquer et de vendre sa propre voiture électrique.

En utilisant les installations de la Great Wall Motor Co dans son pays dorigine, la société, plus synonyme de téléphones portables et dautres petits gadgets, construira un véhicule de marque Xiaomi. Cest laffirmation de "personnes ayant une connaissance directe de la question" qui ont informé Reuters des plans.

Great Wall fournirait des services de conseil en ingénierie pour le projet.

Les voitures, que lon pense être entièrement électriques, seront des produits grand public.

Lune des sources a affirmé que les deux sociétés - Xiaomi et Great Wall - annonceraient leur partenariat la semaine prochaine.

Xiaomi se prépare actuellement pour un nouvel événement de lancement de smartphone, qui aura lieu le lundi 29 mars .

On pense que le Xiaomi Mi Mix 4 sera dévoilé - le premier combiné pliable de la société. Cela nest actuellement pas confirmé, bien que lévénement Mi Mix lui-même soit officiel.

De nombreuses rumeurs au cours des dernières semaines ont déclaré que le nouveau téléphone Mi Mix serait pliable. Certains sont allés jusquà montrer à quoi cela pourrait ressembler.

Ceux qui pensent que passer au transport par véhicule serait une démarche étrange pour Xiaomi doivent se rappeler quil a déjà publié des scooters électriques dans le passé, y compris une édition spéciale Mercedes-AMG Petronas F1 .

Ce nest certainement pas un tel saut de deux à quatre roues?

Écrit par Rik Henderson.