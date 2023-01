Le SUV Volvo EX90 prend en charge la carte HD de Google avec encore plus de détails.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Volvo a confirmé que son prochain SUV électrique, l'EX90, sera compatible avec les cartes HD de Google, avec une cartographie très détaillée et actualisée.

La carte Google HD actualisée sera disponible sur le prochain EX90 ainsi que sur le Polestar 3, indique Volvo, qui tient à souligner sa collaboration de longue date avec l'entreprise technologique.

La carte HD de Google permettra d'obtenir des informations plus détaillées et plus récentes, mais ce n'est qu'un début, selon Volvo. Le groupe suédois a l'intention d'utiliser la nouvelle carte pour aider sa fonction d'assistance au pilotage en l'intégrant à des lidars, des caméras et des radars.

L'idée est que les fonctions de conduite assistée telles que l'assistance au changement de voie et les capacités de conduite autonome plus avancées pourront utiliser toutes les données dont dispose le EX90, qu'elles proviennent des huit caméras, des cinq radars, du scanner lidar ou des informations cartographiques de Google.

"La mise en œuvre de Google HD Maps dans nos prochaines voitures nous permettra d'offrir à nos conducteurs une expérience de conduite plus agréable et, à l'avenir, de contribuer à l'introduction d'une conduite autonome sûre", explique Javier Varela, directeur de l'exploitation et directeur général adjoint. La carte HD de Google ne sera pas non plus la seule présence de l'entreprise. Les conducteurs pourront également compter sur Google Assistant et le Google Play Store.

Quant au EX90 lui-même, il sera construit aux États-Unis et en Chine à partir d'un certain moment cette année. Nous ne savons pas combien il coûtera, mais il y a fort à parier qu'il ne sera pas bon marché - surtout si vous optez pour le modèle avec 600 km d'autonomie.

Écrit par Oliver Haslam.