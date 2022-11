Le Volvo EX90 est en fait un smartphone de luxe à 7 places.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Volvo a dévoilé le Volvo EX90, qui, selon le constructeur, est la voiture la plus sûre de son histoire. Bourré de technologie, c'est un SUV électrique à sept places dont la fiche technique ressemble plus à un smartphone qu'à une voiture.

Volvo avait précédemment révélé qu'il serait équipé d'un radar, d'un lidar, de caméras et de capteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, afin qu'il puisse lire la route ainsi que le conducteur et s'assurer que tout le monde reste en sécurité. En outre, elle pourra tirer des enseignements des nouvelles données et mises à jour au fil du temps.

Mais Volvo tient également à souligner qu'il est alimenté par la plateforme Nvidia Drive, utilise la plateforme Snapdragon Cockpit, avec Unreal Engine pour piloter les visuels à l'écran, tandis que Google est intégré, vous donnant accès à Google Assistant, Google Maps et des applications via Google Play.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le tout peut être mis à jour par voie hertzienne, tandis qu'il prend également en charge Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Votre téléphone sera la clé de la voiture et, au moment de déverrouiller la voiture, votre profil personnel sera chargé. Ainsi, la voiture me connaîtra et vous connaîtra, grâce à la technologie UWB sur les téléphones pris en charge et à des fonctions avancées comme le partage de clés.

La musique est diffusée par Bowers & Wilkins, avec la prise en charge de Dolby Atmos pour une expérience audio plus immersive, avec 25 haut-parleurs placés dans l'habitacle. Un écran central de 15 pouces permet de piloter toute cette technologie, et Volvo affirme également que cette voiture utilise plus de matériaux recyclés dans sa construction que n'importe quelle Volvo précédente.

À l'extérieur, on retrouve un capteur situé au-dessus du pare-brise, qui a été repris d'un concept précédent, tandis que le design extérieur général ne s'éloigne pas trop du Volvo XC90, avec des lignes audacieuses et imposantes de SUV.

Il y a de la place pour sept personnes à l'intérieur, avec une esthétique minimaliste pour garder les choses propres. C'est d'ailleurs ce qui caractérise le design automobile contemporain, et l'habitacle est résolument moderne.

En dehors de toute cette technologie, le Volvo EX90 est équipé d'une énorme batterie de 111 kWh, avec deux moteurs fournissant 380 kW de puissance pour entraîner toutes les roues. D'autres versions seront probablement disponibles à l'avenir, mais les détails exacts n'ont pas été précisés.

Cette grosse batterie donnera au Volvo EX90 une autonomie de 600 km (370 miles) selon les chiffres de Volvo, ce qui, en termes de gros SUV, est plutôt compétitif. Volvo a également confirmé qu'elle prendrait en charge le partage d'énergie à partir de la voiture, ce qui signifie que vous pourrez l'utiliser pour alimenter d'autres appareils.

Razr 2022, PGA Tour 2K23, et plus - Pocket-lint Podcast ep. 173 Par Rik Henderson · 28 Octobre 2022 · Cette semaine, nous discutons du Razr 2022, examinons le dernier iPad et discutons avec HB Studios de PGA Tour 2K23.

Le Volvo EX90 sera construit aux États-Unis et en Chine, à partir de 2023. Nous ne savons pas encore combien il coûtera, mais nous nous attendons à ce qu'il soit comparable à des véhicules comme l'Audi Q8 e-tron.

Écrit par Chris Hall.