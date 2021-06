Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La technologie est devenue un élément si clé des systèmes embarqués - de linfodivertissement à la sécurité en passant par les communications dans le cloud - que Volvo a annoncé que ses futurs véhicules électriques fonctionneraient sur un tout nouveau système dexploitation interne : VolvoCars OS.

Mais quest-ce que cela signifie et pourquoi est-ce important ? Ce nest pas Volvo qui nettoie les ponts de ses partenaires, il y a toujours une épine dorsale de Google Automotive OS - donc le partenariat actuel Volvo et Google reste - ainsi que des systèmes de poignée de main tels quAutosar pour sassurer quil y a un langage commun.

Le point de vue de Volvo est quen tirant ses ressources en interne, il peut créer et gérer et donc développer et mettre à jour plus rapidement son système.

« En développant des logiciels en interne, nous pouvons accélérer les vitesses de développement et améliorer votre Volvo plus rapidement quaujourdhui », lit-on dans une déclaration dHenrik Green, directeur de la technologie de Volvo. « Tout comme sur votre smartphone ou votre ordinateur, de nouveaux logiciels et fonctionnalités peuvent être déployés rapidement grâce à des mises à jour en direct. »

Nous sommes déjà de grands fans du système dinfodivertissement de Google - comme vous le trouverez dans le XC40 Recharge , Polestar 2 , et dautres - alors pouvons-nous nous attendre à ce que Volvo séloigne de cela ? Volvo appelle toujours Google "son partenaire de co-développement pour ses systèmes dinfodivertissement", nous pensons donc que ce sera à peu près la même chose. Un peu comme un téléphone Android exécutant un skin logiciel différent de celui dorigine, permettant des ajouts spécifiques.

Volvo ne bloque pas non plus les tiers, avec VolvoCars OS offrant une API pour les développeurs - cest une interface de programmation dapplications - afin que des applications supplémentaires puissent faire partie du système.

De plus, à partir de 2022, Volvo utilisera un système de calcul central dans chacun de ses véhicules électriques - soutenu par Nvidia, mieux connu pour ses unités de traitement graphique dans les PC de jeu - pour agir un peu comme le cerveau de la voiture, gérer lIA (intelligence artificielle), le traitement de la vision (pour les fonctions de sécurité) et linfodivertissement.

Dautres constructeurs automobiles suivront-ils lexemple de Volvo ? Nous devrons attendre et voir si lannonce de VolvoCars OS ouvrira le bal. Ce pourrait être VW OS et BMW OS ensuite, hein?

Écrit par Mike Lowe.