Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir annoncé quil était sur le point de passer à lélectricité uniquement dici 2030 , Volvo a fait suite à ses nouvelles respectueuses de lenvironnement avec une autre grande annonce: le C40.

Techniquement, la première voiture entièrement électrique de la société - daccord, il y a donc la XC40 Recharge, mais nous appelons cela un multisegment - la C40 offre un certain nombre de fonctionnalités.

Tout dabord, lautonomie: sa batterie de 78 kW, qui alimente deux moteurs, signifie un prétendu 420 kilomètres par charge (soit 260 miles). Volvo affirme que cela saméliorera au fil du temps au fur et à mesure que le système apprendra, en utilisant des mises à jour en direct (OTA).

Ce qui nous amène à la grande fonctionnalité numéro deux: la Volvo C40 proposera des données illimitées en standard, dans le cadre de son système dinfodivertissement basé sur Google Android, avec la commande vocale Google Assistant, les applications Google Play, etc.

Nous navons vu ce type de configuration quune seule fois auparavant - dans la Polestar 2 (la société autrefois appartenant à Volvo qui sest depuis scindée en une société indépendante). Il nest donc pas surprenant que la Volvo C40 ait plus quune ressemblance passagère avec cette voiture même. Mais cela ne peut être quune bonne chose, car la Polestar 2 était notre voiture primée de lannée 2020 .

Et donc à la troisième grande caractéristique: la Volvo C40 sera vendue en ligne uniquement. Il sagit dune extension des nouvelles précédentes sur lengagement de Volvo à passer au tout électrique - la moitié de ses véhicules le seront dici 2025, tous le seront dici 2030; et dici 2040, il vise à devenir neutre en carbone avec laide de ses partenaires (essentiel dans lapprovisionnement en matériaux pour la production de batteries et la compensation le cas échéant) - et en utilisant un modèle entièrement en ligne.

Mais cela ne signifie pas que vous pouvez commander seulement de votre salon. Il y aura toujours des magasins Volvo, des pop-ups et dautres partenaires pour aider aux ventes. Un schéma de livraison rapide sera rationalisé en rendant la plupart des ventes préconfigurées - vous choisissez donc, il est `` emballé et livré en un minimum de temps.

Quil sagisse dacheter ou dutiliser le programme Care by Volvo pour la location - à lavenir avec lidée dinclure lassurance, lentretien, la garantie et même linstallation dune borne de recharge à domicile (si possible).

Alors voilà: lavenir 100% électrique de Volvo est dirigé par une voiture qui nest pas seulement électrique, elle a une autonomie décente, une méthode dachat en ligne engagée et va grand sur Google Android pour ce que nous pensons être le meilleur infodivertissement embarqué. système que nous avons vu à ce jour (comme nous lavons dit de la Polestar 2).

Écrit par Mike Lowe.