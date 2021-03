Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Volvo sest engagé à devenir une entreprise de voitures entièrement électriques dici 2030. Elle a annoncé quelle prévoyait darrêter de fabriquer des véhicules équipés de moteurs à combustion interne, même hybrides, dici la fin de la décennie.

Il déplacera également toutes les ventes de voitures électriques pures vers le Web uniquement, y compris celles fabriquées dans les années à venir.

Le constructeur compte sur une amélioration considérable des infrastructures de recharge dans ses régions de vente. Certains pays, dont le Royaume-Uni, introduisent également une législation limitant ou interdisant les ventes de voitures à essence et diesel. La décision de Volvo est donc conforme aux mesures à venir.

"Pour réussir, nous avons besoin dune croissance rentable. Ainsi, au lieu dinvestir dans une entreprise en régression, nous choisissons dinvestir dans lavenir - électrique et en ligne", a déclaré le directeur général de Volvo, Håkan Samuelsson.

«Nous sommes pleinement déterminés à devenir un leader dans le segment électrique haut de gamme à croissance rapide.»

Sa nouvelle stratégie commerciale en ligne se développera parallèlement au passage au tout électrique. Les studios et salles dexposition Volvo continueront à offrir des expériences supplémentaires aux clients, notamment la préparation, la livraison et lentretien des voitures. Ils peuvent également aider les clients à naviguer dans le processus de vente en ligne.

Cependant, en déplaçant toutes les ventes en ligne, cela permet à Volvo de rendre les prix plus transparents et plus faciles à suivre.

Écrit par Rik Henderson.