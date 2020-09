Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Polestar Precept a été dévoilé en février 2020 en tant que concept. Il a été conçu pour montrer une approche plus verte de la construction automobile, avec une utilisation intensive de matériaux recyclés et récupérés. Polestar a confirmé que ce nétait plus un concept, il entre en production.

«Le public a dit:« Nous le voulons », nous avons donc décidé de le construire», a déclaré Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

Le Precept prend la forme dun grand coupé, long et bas, une voiture électrique haut de gamme affichant une forme élégante. La réception de la Polestar 2 étant très bonne , il nest pas surprenant que la société passe à létape suivante.

1/5 Polestar

La grande histoire du Precept tourne autour de lintérieur et de son approche respectueuse de lenvironnement. Polestar dit vouloir créer une voiture avec lempreinte carbone la plus faible possible et utiliser des matériaux durables et recyclés avec des éléments tels que des bouteilles en plastique, de vieux tapis et des filets de pêche utilisés pour fabriquer le nouvel intérieur.

Il y a aussi une histoire technologique forte, développant la base que la Polestar 2 a créée avec la plate-forme de Google à lintérieur de la voiture. Le Precept comportera un écran de 15 pouces au centre de la voiture et un écran de 12 pouces pour le conducteur.

La nouvelle voiture sera construite en Chine, où Polestar établit une nouvelle usine. La Chine sera également le marché cible au départ, le pays constatant un énorme intérêt et des progrès pour les voitures électriques.

«Les consommateurs veulent voir le changement de cette industrie - pas seulement des rêves. Maintenant, Precept devient une déclaration encore plus forte. Nous nous engageons à réduire limpact environnemental de nos voitures et de notre entreprise. Lobjectif doit être la neutralité climatique, même si je reconnais cest un objectif à long terme », déclare Ingenlath.

Écrit par Chris Hall.