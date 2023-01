Le VW ID.7 montre ses lignes épurées avec une peinture changeant de couleur au CES 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain modèle électrique de Volkswagen sera l'ID.7, qui fait suite au concept ID. Aero qui a été récemment présenté.

Le nouveau modèle est basé sur la plateforme MEB - comme les ID.3, ID.4 et ID.5 qui ont déjà été annoncés - mais cette berline revendique une autonomie de 700 km avec une seule charge, ce qui dépasse largement les modèles précédents.

VW n'a pas révélé tous les détails de l'ID.7, mais il est clair que ce modèle veut s'adresser à un niveau plus élevé de conducteurs et est susceptible de cibler le marché des cadres.

La voiture est pour l'instant camouflée afin de dissimuler certaines de ses caractéristiques de conception, mais la carrosserie longue et élégante est évidente. Le design ne semble pas immédiatement lié aux précédents modèles ID, mais cela pourrait devenir plus clair une fois le camouflage retiré.

Le camouflage n'est pas seulement statique, cependant, VW utilise un astucieux système d'électroluminescence qui lui permet de changer de couleur. Il y a 22 zones différentes qui peuvent être contrôlées, et elles peuvent même être reliées au système audio de la voiture. Le système est composé de 40 couches de peinture, certaines conductrices et d'autres isolantes, pour créer l'effet.

Bien qu'il s'agisse d'une utilisation intéressante de la technologie, ce n'est qu'un teasing pour le CES 2023 pour ce véhicule de quasi-production. Le modèle final devrait être présenté en première mondiale au deuxième trimestre 2023, lorsque nous serons en mesure de voir le design final et nous nous attendons alors à ce que des peintures standard soient utilisées.

VW nous en dit un peu plus sur l'intérieur, en précisant qu'il offre une nouvelle approche de la climatisation, avec des bouches d'aération cachées qui donnent un aspect plus épuré et permettent de mieux contrôler le chauffage ou la climatisation. La voiture détectera également l'approche de la clé et sera capable de démarrer le refroidissement ou le chauffage en fonction des conditions environnementales.

Il y aura un affichage tête haute en réalité augmentée associé à un écran central de 15 pouces pour tout contrôler dans la voiture - et l'interface prévisible semble plus engageante que celle que nous avons vue sur les modèles ID précédents. C'est probablement le domaine dans lequel VW peut apporter une valeur ajoutée, car l'infodivertissement des modèles ID précédents n'a pas été très bien accueilli.

Il y a beaucoup de choses à attendre de ce dernier concept - nous sommes sûrs d'avoir un peu de temps avec cet extérieur changeant de couleur, tandis que le teasing pour cette grande berline électrique de VW nous excite déjà.

Écrit par Chris Hall.