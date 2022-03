Comment regarder la VW ID. Buzz lance le livestream

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - VW a montré l'ID. Buzz pendant de nombreuses années, depuis les premiers jours du concept de l'ID. famille de véhicules - et maintenant il est sur le point d'être lancé, marquant un nouveau chapitre important dans les plans d'électrification de VW.

L identité. Buzz a suscité beaucoup d'intérêt, car il se positionne comme une alternative électrique du côté commercial, ainsi que la base du transport de passagers et bien sûr le potentiel des futurs camping-cars.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau lancement de Volkswagen .

L'identifiant VW. Buzz sera dévoilé le 9 mars à 19h00 CET. Voici les horaires internationaux pour que vous puissiez vous connecter :

San Francisco - 10:00 HNP

New York - 13h00 HNE

Londres - 18h00 GMT

Berlin - 19h00 CET

New Delhi - 23h30 IST

Tokyo - 03:00 JST, 10 mars

Sydney - 05h00 AEDT, 10 mars

VW diffusera en streaming le lancement de la nouvelle ID. Bourdonner. Nous avons intégré le flux vidéo ci-dessous afin que vous puissiez regarder en ligne directement depuis VW, qui devrait être mis en ligne une fois l'événement commencé. Si nous trouvons une version plus conventionnelle, comme sur YouTube, nous mettrons à jour cette page.

VW a montré l'ID. Buzz - y compris les premiers essais routiers - dans son camouflage coloré pour que vous sachiez à quoi ressemblera le nouveau bus. Il va y avoir deux versions, l'ID. Buzz et l'ID. Buzz Cargo verra ainsi la réalisation du Bulli également, la version camping-car. L identité. Buzz sera un cinq places, l'ID. Buzz Cargo sera un trois places.

VW a déjà confirmé qu'il sera à propulsion arrière et aura une batterie de 77 kWh (utilisable) et sera basé sur la plate-forme MEB, la même quel'ID. 4 . Cela signifie que l'autonomie devrait approcher 250 miles ou plus et offrir les mêmes avantages, comme une charge de 120 kW.

L identité. Buzz a un empattement proche du T6.1 actuel, mais il est globalement plus court, il devrait donc être plus facile à garer, tout en offrant un espace intérieur énorme. L identité. Buzz aura 1121 litres d'espace et c'est avec les cinq sièges remplis de passagers, il y a donc beaucoup plus d'espace que vous n'en trouverez dans les autres voitures électriques actuelles.

Écrit par Chris Hall.