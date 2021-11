VW dévoile les ID.5 et ID.5 GTX, un SUV coupé tout électrique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - VW a officiellement dévoilé lID.5 aux côtés de la version performance de ce modèle, lID.5 GTX.

Assis sur la même plate-forme que le VW ID.4 , il a une taille et un design similaires à ceux du SUV électrique 2020, mais a une ligne de toit de coupé tombante, plutôt que le hayon du SUV.

VW dit quil exploite un nouveau segment du marché, suivant de très près l Audi Q4 e-tron Sportback qui propose des offres similaires.

Les VUS étant le segment de vente le plus important du marché, cette alternative à toit abaissé offre aux acheteurs une esthétique légèrement plus sportive, tandis quune grande partie de la voiture reste la même.

Un tel style a été couronné de succès pour BMW et Mercedes dans le passé, offrant tous deux un certain nombre de modèles à combustion qui suivent des lignes similaires.

Pour en revenir à lID.5, il reste beaucoup de choses comme on pouvait sy attendre, avec VW soulignant que les passagers arrière ne perdent que 12 mm de hauteur libre, tandis que le coffre/coffre offre 549 litres de stockage.

Il y a des détails de style externes, mais dans lensemble, visuellement, les nouveaux modèles ressemblent beaucoup à lID.4 et saccrochent à cet ID. identité familiale.

La GTX bénéficie de quelques ajustements pour améliorer la sportivité de son apparence, mais le plus gros changement est quil sagit dun modèle à double moteur, offrant donc une transmission intégrale.

Faire ses débuts sur les modèles est une nouvelle génération de logiciels, apportant avec elle un assistant vocal que vous pouvez invoquer avec Hello ID. Lors du test de conduite de lID.3 et de lID.4, nous avons trouvé un certain nombre dirritations dans le logiciel, donc jespère que cela fera avancer les choses.

Il y a une montée en charge jusquà 135 kW (plus de 120 kW dans lID.4) et la gamme citée de 323 miles provient de la batterie 77 kWh de VW. Il y aura un modèle 172PS, passant à 201PS avec la GTX arrivant à 295PS, mais le tout sur la plus grande batterie. Cela donne une plage de positionnement pour lID.5, mais sans la capacité de batterie plus petite que vous obtenez dans lID.4, le nouveau modèle est très présenté comme une alternative premium.

Les prix et les commandes arriveront en 2022.