ID VW. La vie pourrait être la formule magique pour une voiture électrique abordable

(Pocket-lint) - Volkswagen a retiré les couvertures de lID. Life, que le constructeur automobile allemand qualifie d"entrée de gamme". La voiture électrique coûtera environ 20 000 € lors de son lancement en 2025.

Lune des plus grandes critiques des voitures électriques a été le coût. Même prendre une modeste voiture à combustion et proposer une version électrique avec une petite batterie semble faire grimper le coût et des concepts comme lID Life pourraient révéler la solution.

Le look est assez minimaliste, avec un design assez simple de lextérieur, mais ce nest pas sans charme. En effet, certains pourraient dire que ce concept a beaucoup davantages, surtout si le modèle de production ressemble à ceci.

Il est basé sur la petite version de la plate-forme MEB de VW et vise à créer un produit plus durable, il utilise des matériaux naturels et recyclés, tout en gardant les choses simples et en évitant les éléments de conception excessifs ou pointilleux.

Ce qui est important à propos de cette voiture, cependant, ce sont certaines des statistiques qui ont été révélées. VW suggère quil aura une batterie de 57 kWh et un moteur de 172 kW entraînant les roues avant. Alors que le temps de 0 à 62 mph de 6,9 secondes nexcitera personne, le potentiel de 250 milles dautonomie pourrait le faire.

Certaines des voitures abordables que nous avons vues jusquà présent ont de petites batteries pour maintenir le prix bas, donc offrir ce genre de gamme à ce genre de prix pourrait être extrêmement populaire.

Au-delà de cela, les choses sont détournées vers le concept de voiture normal que nous pouvons rejeter. VW a suggéré que les gens voudront que les voitures en fassent plus, donc il y a un écran de projection pour que vous puissiez le transformer en une petite salle de cinéma, ce que nous ne pouvons pas être quelque chose que la voiture de production offrira.

VW présente également une baie de chargement à lavant de la voiture qui souvre pour montrer également le stockage des câbles. Encore une fois, ce nest pas pratique car vous devriez lavoir ouvert chaque fois que vous chargez, sous la pluie, il se remplirait deau et quelquun volerait probablement le câble de charge.

En plus de cela, nous voyons un volant qui nest pas un cercle complet, ce qui, encore une fois, ne va pas au-delà du concept, bien que supprimer lécran central et offrir une station daccueil pour smartphone à la place ne soit pas si mal idée si cela réduit les coûts - en effet, cest quelque chose que Dacia propose sur ses voitures abordables - mais nous ne pouvons pas voir cette voiture se lancer sans un véritable écran de conducteur.

Cest un concept intéressant, et nous allons maintenir VW à ce prix et à cette capacité de batterie, mais pour le reste, nous nous attendons à quelques changements avant darriver à une voiture de production viable. Mais si VW parvient à atteindre ces statistiques, alors à bien des égards, cest VW qui revient à ses origines et produit une voiture populaire.

