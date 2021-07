VW sort son nouveau SUV électrique ID.8 de la taille dAtlas

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les voitures électriques de Volkswagen sont sur le point de recevoir un nouvel ajout massif. Lors de sa dernière présentation stratégique, le PDG de VW, Herbert Diess, a annoncé la nouvelle gamme de sa série ID de voitures électriques. Et quest-ce qui a surgi ? Le nouveau ID.8.

VW possède déjà les ID.3 et ID.4 , qui couvrent le spectre Golf et Tiguan. L ID.6 a été annoncé plus tôt cette année, reflétant la taille de la Passat sous la forme dun SUV, bien quil ne soit disponible que sur le marché chinois. Le coupé ID.5 a été présenté comme un prototype et se positionne comme une version coupé de lID.5. Alors quest-ce qui manque ?

Un haut de gamme en forme de SUV, apparemment. LID.8 serait le pendant électrique du VW Atlas. Aucune image na encore été vue, mais il ne fait aucun doute que cela restera conforme au langage de style des autres voitures ID, ce qui est une bonne chose pour la plupart. Son rival direct sera le Model X de Tesla, ce qui le place dans un segment avec très peu de concurrence.

Il sera basé sur la plate-forme MEB actuelle de VW et viendra probablement avec des options de moteur simple et double. Comme il sagit du plus grand modèle ID susceptible dêtre commercialisé, nous doutons quil vienne avec la plus petite batterie de 45 kWh, mais commencera très probablement avec la batterie de 77 kWh actuellement proposée sur lID.4, ainsi que des options de plus grande capacité. Attendez-vous à la même histoire avec les moteurs, les moteurs VW les plus puissants prenant la préférence dans la gamme.

Il ny avait aucune mention de dates de sortie ou de prix. Mais comme Volkswagen augmente assez rapidement ses offres électriques et espère avoir au moins 50% de ses ventes électriques dici 2030, il place la date de sortie probable avant 2025.