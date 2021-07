Rêves électriques et conduite longue distance : nous avons conduit à Cornwall dans une voiture électrique (encore une fois)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a deux ans, nous avons emballé lAudi e-tron - à lépoque lune des premières grosses voitures électriques sur les routes du Royaume-Uni - et sommes allés à Cornwall pour avoir un aperçu du genre de défis que les distances plus longues présenteraient aux conducteurs de véhicules électriques. .

Emballant une famille - et un chien - cette fois dans la VW ID.4 , nous sommes partis répéter le trajet que nous avions entrepris deux ans auparavant. Même itinéraire, même destination et une expérience très différente.

Le gros avantage du VW ID.4 par rapport à l Audi e-tron que nous utilisions auparavant est que sa batterie de 77 kWh offrira une autonomie de près de 300 miles. LAudi e-tron a eu du mal à offrir bien plus de 200 milles de sa plus grosse batterie.

Alors pourquoi cette différence de gamme ?

La VW ID.4 est plus petite, plus légère et a dabord été conçue comme une voiture électrique - alors quAudi a été très spécifique dans la conception de lAudi e-tron comme une première Audi.

Cela permet à le-tron doffrir plus de puissance, une conduite plus dynamique, une transmission intégrale Quattro et un intérieur plus performant, ce qui ajoute du poids et réduit lefficacité potentielle. Le-tron est une voiture magnifique à conduire, mais elle ne peut rivaliser avec lID.4 en termes defficacité.

Bien sûr, il sagit dun monde à part remplir un réservoir de diesel et savoir que vous avez 600 miles dans le réservoir, et cest toujours une préoccupation pour beaucoup de gens.

Cette préoccupation est atténuée par un réseau de recharge décent. En partant de Surrey, avec un voyage de 244 milles, le trajet jusquà Cornwall était à portée de lID.4. Mais, sachant que lendroit où nous restions à Cornwall navait aucune disposition de charge, nous avions prévu de nous arrêter en chemin pour au moins une charge.

Se glissant dans le régulateur de vitesse adaptatif sur les longues autoroutes dégagées, lID.4 na pas déchargé sa charge comme le font certains véhicules électriques, il a en fait rendu une moyenne respectable, nous avons donc décidé de nous arrêter après environ 150 miles et quelques heures sur la route, faire le plein avant la dernière étape.

Cétait un arrêt fortuit, car il y avait un seul chargeur dautoroute électrique de 120 kW aux services où nous nous sommes arrêtés. Ce chargeur est répertorié sur des cartes - mais Google le répertorie comme un type 2 de 50 kW, tandis que le Zap-Map, généralement fiable, navait pas non plus les détails corrects.

Cela met en évidence deux choses : premièrement, que les informations cartographiques sur ces chargeurs sont actuellement inadéquates - et accéder à ces informations dans la voiture nest pas génial. VW affiche les emplacements de charge sur la carte, ainsi que la vitesse de charge, mais si vous conduisez avec quelque chose comme Waze , vous naurez aucune information.

Waze, un service de cartographie qui se targue dinformations à jour, vous permettra de choisir que vous conduisez une voiture électrique, mais ne vous donnera pas la possibilité de sélectionner lélectrique comme type de carburant, ce qui est de la folie.

La recherche de bornes de recharge dans le VW ID.4 nest pas difficile : vous vous lancez dans la recherche sur la carte et il y a une icône pour les bornes de recharge électriques, mais ce nest pas une liste complète et cela reste lun des problèmes quand on vit avec une voiture électrique .

Nous préférons de loin un bouton pour insérer linterface utilisateur pour accéder directement aux chargeurs, plutôt que davoir à fouiller pour les trouver.

Cependant, le VW ID.4 a pris en charge ce chargeur de 120 kW que nous avons trouvé, cest donc un excellent moyen de vous recharger et de reprendre la route avec un minimum de retard.

La mise à jour physique des chargeurs est quelque chose qui se produit lentement : il y a plus de chargeurs de 50 kW qui apparaissent dans des endroits utiles, sur les parvis des stations-service, dans les supermarchés, dans les parkings des pubs et des restaurants et ils sont vraiment utiles. Prenez une charge de 50 kW pendant que vous faites les courses hebdomadaires et vous serez récompensé par une charge complète lorsque vous retournerez à votre voiture.

Comme nous lavons constaté quelques années plus tôt, gérer un réseau fragmenté de chargeurs est un problème très réel qui persiste. Alors que les propriétaires de Tesla pourraient rapporter avec suffisance la qualité du réseau Supercharger (et cest vrai), le même problème sapplique à tous les propriétaires de véhicules électriques lorsque vous êtes loin dun chargeur pratique sur un réseau familier - même les conducteurs de Tesla.

Il existe un grand nombre de services de recharge à gérer, mais le changement le plus important récemment a été le passage de ladhésion dabord à loffre de paiement au chargeur. Cette pompe Electric Highway que nous avons mentionnée navait pas besoin que vous utilisiez lapplication, vous avez juste tapé sur votre carte de paiement.

Nous avons vu des mouvements similaires de BP Pulse - anciennement BP Chargemaster incorporant lancien réseau Polar - où lutilisation de votre carte pour payer votre charge est de plus en plus courante.

Mais pour beaucoup de ces services, la conception de lapplication est médiocre, souvent lente à charger - Geniepoint nous vous regardons - tandis que certains, comme Pod Point, vous permettront de démarrer facilement une charge, mais rendront plus déroutant la façon dont vous terminer la charge.

Dans certains cas, nous nous sommes éloignés dun chargeur Pod Point à la fin de la charge sans savoir sil sait réellement que nous sommes partis, la seule assurance venant du reçu par e-mail qui arrive plus tard.

Il est clair que les choses évoluent dans le bon sens. Pour ceux qui souhaitent parcourir de plus longues distances, il existe plus doptions pour les voitures sur la route, comme la VW ID.4, la Skoda Enyaq iV, la Tesla Model 3, la Kia e-Niro ou la Hyundai Kona, qui offrent toutes des batteries plus grosses et sassoient dedans. un milieu de gamme de prix EV.

Mais ce sont les réseaux de recharge qui feront la vraie différence. Alors que des points de recharge plus utiles sont apparus, le changement sur lun des réseaux les plus importants du Royaume-Uni - lautoroute électrique - a été lent.

Lautoroute électrique a été reprise par Gridserve , avec la promesse dun remplacement rapide des chargeurs vieillissants et dune expansion dans les hubs électriques dans ces emplacements autoroutiers clés. Cela pourrait voir la situation être très différente dès lannée prochaine - dautant plus que, dans notre cas, Cornwall Services est sur la liste pour une expansion majeure et cela pourrait rendre Cornwall beaucoup plus accessible pour les voitures électriques.

Mais il reste encore beaucoup à faire : laccès à des informations décentes dans les voitures est insuffisant et des services tiers comme Google Maps et Waze devraient faire davantage pour mettre la recharge électrique au premier plan de son offre afin quelle soit prête pour lavenir. Les voitures électriques sont encore minoritaires sur les routes, mais 2030 approche à grands pas et il y a encore du travail à faire.

