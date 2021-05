VW aura un identifiant autonome. Taxi Buzz sur la route dici 2025

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Volkswagen Commercial Vehicles a confirmé quelle disposerait de versions autonomes de lID. Buzz sur la route dici 2025.

Travaillant avec Argo AI - une entreprise travaillant également avec Ford sur des véhicules autonomes - VW a confirmé quelle mènerait des essais sur les routes en Allemagne en 2021.

«Lobjectif est de développer un concept de covoiturage et de pooling similaire à ce que MOIA [un service de covoiturage disponible à Hambourg et Hanovre] propose aujourdhui. Au milieu de cette décennie, nos clients auront alors lopportunité dêtre mis à leur destination dans des villes sélectionnées avec des véhicules autonomes », a déclaré Christian Senger, responsable de la conduite autonome chez VW Commercial Vehicles.

MOIA est une filiale de VW, doù la connexion, avec des plans fermes pour que MOIA utilise un véhicule électrique autonome dici 2025.

"Hambourg sera la première ville à proposer un service de covoiturage autonome avec un identifiant. Buzz", a déclaré Robert Henrich, PDG de MOIA.

Cela rappelle Johnny Cab de Total Recall, mais avec une fourgonnette électrique en préparation - ID. Buzz - et les cerveaux issus du système Argo AI, cela pourrait bien devenir une réalité.

Alors que la fourgonnette électrique VW est taquinée depuis un certain temps - et devrait être lancée en 2022 - les systèmes de conduite autonome fonctionnent de manière indépendante. Mais les véhicules utilitaires sont un endroit logique pour de tels systèmes, à la fois en tant que taxis et pour les services de livraison du dernier kilomètre.

Argo AI dispose dun système Lidar pour scanner 360 degrés autour du véhicule, avec une portée denviron 400 mètres, tandis que le système utilise en outre un radar et des caméras pour obtenir une image complète du monde autour du véhicule.

Lannonce daujourdhui concerne en fait VW confirmant son investissement dans le système pour que toutes ces pièces se réunissent. La prochaine partie du puzzle sera le lancement de lID. Buzz, qui ouvrira un monde de véhicules de livraison électriques, de véhicules de service, de taxis et forcément de conversions de camping-cars.

Écrit par Chris Hall.