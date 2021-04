Les modèles électriques performants de VW porteront le badge GTX

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - VW a confirmé que ses voitures électriques sportives haut de gamme, orientées vers la performance, porteront le badge GTX.

Il fait suite à la GTI familière, la GTE plus récente, sans oublier GTD pour ces moteurs diesel de performance qui sont maintenant beaucoup moins populaires. Cela signifie que vous serez en mesure de repérer ces modèles didentification avec un peu plus de peps sur la route.

Le premier modèle que nous verrons est lID.4 GTX, qui sera dévoilé le 28 avril - et montre à quoi sattendre dune VW électrique performante. Cela inclura probablement le style extérieur, ainsi que la transmission intégrale.

Comme vous vous en doutez, il sagira de versions à double moteur, probablement avec la plus grande capacité de batterie que VW puisse intégrer et, de manière appropriée, le prix le plus élevé.

Il existe un certain nombre de spécifications différentes pour lID.4 actuel, avec des options de faible puissance à travers lEurope, tandis que les modèles britanniques sont actuellement de 77 kWh avec un moteur de 150 kW pour 204 ch avec le moteur entraînant les roues arrière.

LID.4 GTX devrait ajouter un moteur avant pour la transmission intégrale; nous soupçonnons que le moteur supplémentaire sera de 80 kW comme l Audi Q4 e-tron (ce qui donne léquivalent de 299 ch) - et nous soupçonnons que le moment de lannonce de VW était de donner à Audi le temps dannoncer son modèle Quattro avant la VW ID.4 GTX.

Lajout du badge GTX est une étape importante, le choix et les performances étant toujours attractifs pour les acheteurs de voitures. Bien que la conduite raisonnable obtiendra toujours la meilleure autonomie de votre voiture électrique, offrir quelque chose pour soulever un modèle GTX sur le reste des modèles ID sur la route aidera à attirer des acheteurs qui pourraient autrement hésiter à passer à lélectrique.

Il est peu probable que nous voyons une ID.3 GTX, mais nous soupçonnons que le badge sera largement utilisé pour ajouter de lattrait à une gamme de modèles à lavenir.

Écrit par Chris Hall.