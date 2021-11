Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - VW lancera bientôt sa prochaine voiture électrique , lID.5. Il se déclinera en deux variétés, lID.5 et lID.5 GTX - la version à double moteur offrant des performances plus élevées - tandis que ces modèles font évoluer le VW ID.4 lancé en 2020 .

LID.5 offrira un changement de style, avec une ligne de toit de style coupé, assortie à lAudi Q4 e-tron Sportback, qui repose sur la même plate-forme.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le lancement.

Les VW ID.5 et ID.5 GTX seront dévoilées le 3 novembre à 14h00 CET. Voici les heures internationales afin que vous puissiez vous connecter:

San Francisco - 06h00 HAP

New York - 09h00 HAE

Londres - 13h00 GMT

Berlin - 14h00 CEST

New Delhi - 18:30 IST

Tokyo - 22h00 JST

Sydney - 00h00 AEDT, le 4 novembre

VW diffusera en continu le lancement de la nouvelle ID.5. Nous avons intégré le flux vidéo en haut de cette page afin que vous puissiez regarder en ligne.

Il existe un certain nombre de spécifications différentes pour lID.4 actuel, avec une batterie de 52 kWh ou 77 kWh, et 148, 170 ou 204 PS avec le moteur entraînant les roues arrière. Nous nous attendons à ce que ce soit également la norme pour lID.5, le grand changement étant la conception arrière.

VW pourrait prétendre quil est plus aérodynamique et cela pourrait signifier quil y a un peu plus de gamme à obtenir de cette version coupé, mais nous nous attendons à ce que les choses soient à peu près les mêmes que la version SUV. VW dit cependant quil est équipé de nouveaux matériels et logiciels, il pourrait donc y avoir des progrès par rapport aux modèles ID.4.

La GTX ajoutera également un moteur avant, et encore une fois, nous nous attendons à ce que les performances soient proches de lID.4 GTX, alors quil y aura des éléments de conception pour distinguer ces voitures. Sur lID.4 GTX qui comprenait un intérieur bleu - nous nous attendions à ce que des changements de garniture similaires distinguent ces voitures.

Le modèle GTX est susceptible de continuer avec la batterie 77kWh et 299PS. Chacune des configurations de puissance aura probablement un certain nombre de niveaux de finition différents.