VW lancera au moins une voiture électrique par an jusquen 2030

(Pocket-lint) - VW a présenté sa future stratégie - Accélérer - et cela permet à lentreprise daugmenter la vitesse de ses projets de voitures électriques.

La société vise à transférer 70% des ventes européennes vers lélectricité dici 2030 et 50% des ventes en Chine et aux États-Unis dans le même laps de temps.

Cela verra le lancement dune voiture électrique à batterie chaque année - et VW nous a fait lhonneur de décrire ce que sont certains de ces modèles.

La première moitié de 2021 verra le lancement de lID.4 GTX, cest la version à traction intégrale de lID.4 , nous nous attendons donc à ce quelle soit proche de lID.4 en termes de design.

Cela sera également suivi par lID.5 dans la seconde moitié de 2021. ID. 5 devrait être une version coupé de lID.4, donc un SUV avec une ligne de toit plus rapide, mais à peu près la même voiture dans lensemble.

LID.6 X est nommé SUV à sept places pour la Chine à lancer "à lautomne" (bien que nous ne soyons pas sûrs de lannée). De manière déroutante, dans les documents de presse, VW appelle également cela le Crozz, bien que nous pensons que cela sest transformé en ID.4 - et lID.6 était le modèle concept de Roomzz.

En 2025, VW dit quil nous donnera une voiture qui sinsère sous lID.3 , ce qui signifie que ce sera une sorte de-Up !, de taille super mini.

En plus de cela, VW sest engagé à publier des mises à jour logicielles pour lidentification. des voitures en direct, selon un calendrier de 12 semaines. Cela devrait commencer à partir de lété 2021 et apportera des optimisations logicielles et parfois de nouvelles fonctionnalités ou options.

Laccent mis sur les mises à jour logicielles est sans aucun doute une réponse au type dexpérience logicielle que les conducteurs de Tesla ont appréciée, les mises à jour régulières de la voiture étant lune des choses souvent célébrées.

En 2026, VW lancera une voiture appelée Project Trinity , conçue pour favoriser la conduite autonome et jeter les bases dune connectivité beaucoup plus large entre les voitures sur la route.

Pendant que tout cela se passe, VW a également souligné quil y aurait des versions mises à jour des modèles existants, notamment la Golf, Tiguan, Passat, Tayron et T-ROC. Cela va être des années bien remplies pour VW.

