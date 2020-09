VW dévoile son SUV électrique, lID.4, offrant plus de 300 miles dautonomie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La stratégie de VW pour obtenir plus de voitures électriques sur la route se poursuit à un rythme soutenu, avec le lancement officiel de lID.4.

LID.4 a été présentée pour la première fois au salon de lautomobile de Francfort en 2019, après avoir franchi les étapes du concept sous le nom dID.Crozz. Il sagit maintenant dun véhicule de série complet et de moteurs dans le segment populaire des SUV compacts, contre des modèles comme le Kia e-Niro ou le Hyundai Kona électrique .

Il y a un look rafraîchissant et plutôt robuste à lID.4, échappant au look des SUV à combustion de la même marque. Vous pouvez voir que ce nest pas un Tiguan et cest génial que ce ne soit pas seulement un changement dans ce qui alimente la voiture, cest unique en soi.

Sur les chiffres importants. Il existe deux versions de lID.4, le Pro dispose dune batterie de 77 kWh et dun moteur de 150 kW, générant 204PS, ce qui vous fera passer de 0 à 62 mph en 8,5 secondes, ce qui nest pas extrêmement rapide. Cependant, VW dit que vous parcourrez 520 km - environ 310 miles - avec une seule charge, ce qui est plus impressionnant.

1/7 VW

La version Pure aura une batterie de 52 kWh et un moteur de 125 kW. VW dit que vous aurez une autonomie de 200 miles à partir de 30 minutes avec un chargeur rapide CC. Il prend en charge jusquà 11 kW de charge CA.

LID.4 est une propulsion arrière avec 21 cm de garde au sol, bien que VW ait déjà déclaré quune version à traction intégrale serait disponible à lavenir, nous nous attendons donc à ce que la gamme de modèles ID.4 sagrandisse. Le coffre fait 543 litres et il peut transporter jusquà 700 kg (non freiné) avec un crochet de remorquage rétractable, il y a donc aussi un côté pratique.

Nous avons déjà vu lintérieur de lID.4 dune révélation précédente et il adopte une approche minimaliste similaire à lID.3 , bien quil y ait plus despace ici, avec un écran de pilote numérique compact et un écran central de 12 pouces.

La voiture prend en charge les commandes vocales Hello ID et un voyant didentification sous le pare-brise est conçu comme un mécanisme de retour visuel, tandis que lensemble du système dinfodivertissement a été totalement reconstruit pour ces modèles didentification.

LID.4 se vendra en Europe, en Chine et sera disponible aux États-Unis. Ce que nous ne savons pas actuellement, cest combien cela coûtera et quand vous pourrez lacheter.

Écrit par Chris Hall.