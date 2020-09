Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L ID 4 devrait faire ses débuts dans quelques semaines, mais Volkswagen montre déjà lintérieur du nouveau SUV électrique. Le constructeur allemand a mis au point un design sans encombrement, basé sur les images, et il a lair très moderne. Ces écrans dégagent même des vibrations Tesla.

Volkswagen na fourni aucun détail sur les écrans tactiles ou le système dinfodivertissement du véhicule. Lécran horizontal de la console centrale semble avoir des applications pointant vers les paramètres, la radio, la batterie, la navigation, etc. Il y a aussi un écran derrière le volant si vous regardez de près.

Il ny a pas beaucoup de boutons physiques à trouver. Ainsi, pour utiliser le cockpit numérique, vous devrez utiliser les écrans tactiles ou utiliser des commandes vocales. On peut voir quelques boutons sous la console et près du volant. Certains dentre eux semblent concerner la climatisation et le freinage durgence.

Le schéma déclairage, ou le «système ID.Light» comme lappelle Volkswagen, se démarque également sur le prochain ID 4, consistant en une bande lumineuse sous le pare-brise qui peut changer de couleur pour signaler les appels entrants, les portes verrouillées et les alertes de navigation.

1/5 Volkswagen

LID 4 est un véhicule électrique qui arrive en Amérique du Nord et en Europe. Il devrait atteindre environ 300 miles dautonomie. Volkswagen prévoit doffrir à la fois des options de traction intégrale et de traction arrière, avec le lancement de la traction arrière en premier.

Écrit par Maggie Tillman.