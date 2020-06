Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ce qui était autrefois connu sous le nom de Volkswagen ID.Crozz concept avait sciemment été baptisé VW ID.4 - une voiture électrique que VW a taquinée dans une enveloppe de camouflage dans une présentation en mars après labsence dun salon de lautomobile de Genève 2020.

Maintenant, des images divulguées de la voiture de série montrent à quoi ressemblera la vision future entièrement électrique de VW sous sa forme digne dune route, une fuite quElectrek cite dune source apparente dun site Web automobile chinois.

LID.4 est un gros problème pour VW. Cest la première voiture 100% électrique quelle sera mise en vente aux États-Unis, tandis que la Chine devrait être un autre grand marché pour la marque allemande.

Mais lID.4 a-t-il lair très Volkswagen? À lavant et à larrière, il a ce look VW indéniable. Aux trois quarts et sur le côté, cependant, ce tout-électrique de style SUV nous ressemble à nimporte quel nombre de ses concurrents - comme une version plus douce de la Hyundai Kona - dans une tentative dattrait de masse apparemment sécuritaire.

Vous pouvez voir la voiture sous tous les angles si vous faites défiler la galerie dimages vers le haut.

La fuite suggère que le lancement correct de lID.4 est imminent. Cependant, nous ne connaissons toujours pas la tarification précise, létendue des options ou lampleur des frais. Nous sommes sûrs que les semaines et les mois à venir révéleront tout officiellement ...