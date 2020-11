Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Virgin Hyperloop a annoncé avoir testé avec succès le voyage humain dans un pod hyperloop pour la première fois. Dimanche, la société a effectué un test à basse vitesse sur un site dans le désert du Nevada, où elle a effectué plus de 400 tests inoccupés à ce jour.

Une hyperloop est un moyen de transport durable qui implique une lévitation magnétique pour propulser une nacelle transportant des passagers à travers un tube à vide ou un tunnel à des vitesses dépassant 600 miles par heure, dépassant les trains à grande vitesse au Japon et en Allemagne. Il existe quelques entreprises qui testent des concepts dhyperloop, notamment Virgin Hyperloop. Son test du 8 novembre na mis en scène que deux passagers atteignant 107 miles par heure. Cela a pris 15 secondes sur une piste de 500 mètres.

Virgin Hyperloop espère accueillir jusquà 28 passagers dans son train hyperloop. «Depuis quelques années, l’équipe de Virgin Hyperloop s’efforce de transformer sa technologie révolutionnaire en réalité», a déclaré Sir Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, dans un communiqué aux médias. «Avec le test réussi daujourdhui, nous avons montré que cet esprit dinnovation changera en fait la façon dont les gens vivent, travaillent et voyagent partout dans le monde dans les années à venir.»

La société de Branson envisage un système hyperloop où un trajet entre New York et Washington ne prendrait théoriquement que 30 minutes. Bien sûr, nous en sommes encore loin, car Virgin Hyperloop ne mène que des tests pour le moment, et il nest pas clair si le concept fonctionnera un jour comme théorisé à pleine vitesse.

Écrit par Maggie Tillman.