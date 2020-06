Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Vauxhall Mokka dorigine était typique des premiers croisements. Il était grand, légèrement disgracieux et peut-être un peu étrange. Cétait petit mais grand, pratique mais… moche. Tout a changé avec la nouvelle Vauxhall Mokka, une voiture qui inaugure la motorisation électrique traditionnelle dans un multisegment conçu pour plaire.

Certains pourraient voir le changement de conception de Vauxhall comme étant légèrement moins distinctif, mais comme les multisegments compacts sont les modèles les plus recherchés sur les parvis, nous ne pouvons nous empêcher de penser que Vauxhall met ses efforts au bon endroit avec le Mokka. e.

Il est 12,5 cm plus court que le modèle précédent, il est plus large et légèrement plus long (2 mm), il a donc une position plus sportive et plus agressive. Bien sûr, il ressemble à de nombreux VUS allemands compacts et oui, il y aura aussi un Mokka avec badge Opel pour ceux du continent.

En termes de puissance, il existe une batterie de 50 kW - pas la plus grande, mais pas la plus petite - avec un moteur de 100 kWh, ce qui équivaut à 136 ch. Une portée de 201 miles WLTP est citée et nous imaginons que dans le monde réel, vous regarderez quelque chose en haut de 150 miles.

La charge de 100 kW est prise en charge, ce qui permet de récupérer jusquà 80% en 30 minutes, tandis que la charge de 11 kW est prise en charge à partir dune alimentation triphasée à la maison, si vous avez la chance den avoir une. Tout cela semble intéressant et courant du point de vue de la voiture électrique.

Mais il y a aussi un changement didentité: le Mokka fait ses débuts ce quon appelle la visière Vauxhall, un nouveau visage pour le design. En regardant le Mokka, il ne ressemble en rien aux modèles actuels de Vauxhall et nous aimons ce que nous voyons. Cest propre et futuriste.

Vauxhall parle de "louverture des technologies innovantes des classes supérieures à un large éventail dacheteurs" et il est question de sièges Alcantara avec fonctions de chauffage et de massage, tandis que lintérieur est traité avec une disposition daffichage entièrement numérique avec deux écrans - et beaucoup de technologie intelligente, comme les lampes à matrice LED.

Apple CarPlay et Android Auto figurent sur la liste, tandis que de nombreuses technologies de conduite seront également disponibles, comme le régulateur de vitesse adaptatif et le guidage sur voie.

Tout cela semble rafraîchissant et excitant, Vauxhall ajoutant une voiture électrique dans une catégorie compétitive. Cest le genre de voiture qui plaira probablement aux familles pour les courses et les courses scolaires, avec lavantage de la recharge à domicile et zéro émission.

Beaucoup dépendra cependant du prix. Vauxhall est connue pour être plus accessible que certaines autres marques, mais les voitures électriques sont plus coûteuses que les rivales à combustibles fossiles. La question sera de savoir si Vauxhall peut apporter cela à un prix qui offre lattrait universel quelle veut offrir.

La Vauxhall Mokka-e sera disponible à partir de la fin de lété 2020 - et si la version électrique est trop chère, il y aura aussi des versions essence et diesel.