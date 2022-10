Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le constructeur automobile Toyota aurait changé d'avis, abandonnant ses plans de production de véhicules électroniques (VE) et repensant l'ensemble du projet.

Si un nouveau rapport est correct, Toyota est au milieu d'un remaniement massif de ses plans de VE qui verra l'entreprise retourner à la planche à dessin. On pense que Toyota a mal calculé la demande de voitures électriques, une erreur qui signifie maintenant qu'elle est mal placée pour faire face aux exigences des clients et à un paysage de plus en plus concurrentiel. Alors que les premières entreprises de véhicules électriques, comme Tesla, et les constructeurs automobiles traditionnels sont bien engagés dans le monde des voitures électrifiées, Toyota apporte des changements à ses propres plans, ce qui entraînera le report de certaines voitures et la formulation de nouvelles feuilles de route.

C'est du moins ce qu'affirment quatre sources anonymes qui ont parlé à Reuters. Le constructeur automobile japonais est déjà au milieu d'un déploiement de VE de 38 milliards de dollars, qu'il a annoncé l'année dernière. Mais le rapport affirme qu'"un groupe de travail au sein de Toyota a été chargé de présenter, d'ici le début de l'année prochaine, des plans d'amélioration de sa plateforme EV existante ou d'une nouvelle architecture".

Le rapport poursuit en disant que Toyota ne s'attendait pas à ce que la demande de VE décolle avant plusieurs décennies. Mais en réalité, c'est déjà le cas. Les constructeurs automobiles s'attendent à ce que les ventes de VE représentent plus de la moitié du marché mondial de l'automobile d'ici à 2030, ce qui signifie que Toyota a beaucoup de retard à rattraper.

Selon Reuters, Tesla est le point de référence sur lequel Toyota travaille désormais, les dirigeants et les ingénieurs étant conscients que les plans de production actuels, qui consistent à utiliser les mêmes lignes pour les VE et les voitures à moteur à combustion, ne fonctionneront pas, surtout lorsque des entreprises comme Tesla n'ont pas à se soucier de ces questions. L'espoir est que, même si cette nouvelle approche retarde la production de certaines voitures, elle permettra à Toyota de proposer une meilleure gamme de VE à l'avenir.

Écrit par Oliver Haslam.