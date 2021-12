Toyota sengage pour 30 voitures électriques dici 2030, dont une nouvelle voiture de sport électrique Lexus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Toyota a présenté ses plans de transition vers lère post-combustion, avec sa stratégie Beyond Zero. Cela va voir 30 modèles de voitures électriques à batterie commercialisés dici 2030.

Toyota a été relativement lent à démarrer avec des véhicules à batterie, bien quil ait été un leader des hybrides pendant de nombreuses années. Désormais, lengagement semble ferme, faisant suite à lannonce du premier modèle électrique à batterie, la Toyota bZ4X , qui a été dévoilée en novembre 2021 et attendue en 2022.

Il sagira en fait dune famille de véhicules reposant sur une plate-forme commune - appelée e-TNGA - et sera rejointe par un SUV de taille moyenne et un SUV compact.

Le modèle compact est conçu pour le Japon et lEurope, aura une batterie plus petite en raison de sa taille et est conçu autour de lefficacité. Sera-ce la voiture électrique compacte et abordable pour frapper le grand coup ?

Il y aura également un grand SUV électrique avec une troisième rangée de sièges pour compléter la série bZ. Il sagira de voitures électriques grand public sur mesure en plus des versions électriques des modèles électriques.

Ce ne sont pas seulement les voitures de marque Toyota qui bénéficieront du traitement électrique, Lexus vise également à passer à des ventes 100 % électriques.

Il existe déjà une Lexus électrique - la Lexus UX 300e - et qui sera rejointe par la Lexus RZ, un autre modèle de SUV. Lexus met davantage laccent sur le raffinement et le luxe que sur lapproche du marché de masse offerte par Toyota.

La voiture de démonstration sera probablement la voiture de sport de Lexus. Actuellement appelé simplement Sports Battery EV, il y a la promesse dune accélération dans la « gamme basse de 2 secondes » et de 700 km (430 miles) dautonomie - et si les batteries à semi-conducteurs peuvent entrer en production, cest ici que vous le trouverez.

Lexus sappuiera sur les enseignements de la LFA pour le développement de cette nouvelle voiture de sport.

Lobjectif est que Toyota vende 3,5 millions de voitures électriques à batterie dici 2030, tandis que Lexus vise 1 million de ventes dans le monde. Il y a beaucoup de détails et beaucoup de lancements à venir au cours de la prochaine décennie - mais nous espérons quil y aura quelque chose dabordable dans lespace automobile plus petit où Toyota a si bien réussi dans le passé - Aygo électrique ou Yaris nimporte qui?