La voiture tout électrique Toyota BZ4X entrera en production en 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En avril de cette année, Toyota a dévoilé pour la première fois son concept-car BZ4X . Nous savions alors que ce serait un véhicule très important pour le constructeur japonais, en tant que tout premier véhicule électrique à batterie (BEV) dédié de lentreprise.

Maintenant, quelques mois seulement après ce dévoilement, Toyota a confirmé que le BZ4X entrera en pleine production à partir de la mi-2022, avec une capacité de batterie de 71 kWh, une autonomie de 280 miles par charge et dautres fonctionnalités exceptionnelles comme un panneau solaire pour aider à la régénération dénergie.

En termes dapparence physique, la conception de ce SUV multisegment na pas du tout changé de façon spectaculaire. Il a toujours les phares à LED intégrés originaux. Les panneaux de carrosserie se plient et se rétrécissent de la même manière. Cest un look distinctif.

Non, il ny a pas de volant à lintérieur - nous ne sommes pas sûrs que quiconque soit prêt pour cela pour linstant - mais lintérieur et la suite technologique intégrée ressemblent beaucoup au véhicule concept. Cela signifie un écran conducteur dédié de 7,7 pouces et un écran central plus grand (taille non encore divulguée) au tableau de bord pour tout votre infodivertissement.

Le nom BZ signifie Beyond Zero, soulignant la nouvelle plate-forme e-TNGA tout électrique de la voiture - qui a été développée en partenariat avec Subaru - et "lengagement de Toyota envers la neutralité carbone, et au-delà".

Pour lEurope et le Royaume-Uni, la voiture sera présentée le 2 décembre, après quoi les précommandes en ligne commenceront pour une date de livraison 2022 qui na pas encore été confirmée.