(Pocket-lint) - Le Toyota BZ4X Concept est le premier véhicule entièrement électrique dédié du constructeur japonais, comme la révélé le salon de lautomobile de Shanghai 2021.

Le nom BZ signifie Beyond Zero, soulignant la nouvelle plate-forme e-TNGA entièrement électrique de la voiture - qui a été développée en partenariat avec Subaru - et «lengagement de Toyota envers la neutralité carbone et au-delà».

Le BZ4X présente le premier dune série de SUV entièrement électriques, avec un total de sept modèles BZ qui devraient arriver dans le futur.

Bien quà ce stade du concept, Toyota ne révèle pas la capacité de la batterie, lautonomie ou dautres titres de ce type, il y a beaucoup dintérêt à afficher. Par exemple, le BZ4X lance un système de guidage par câble, en plus dune charge solaire pour aider à recharger ces batteries et à étendre lautonomie.

Lintérieur du BZ4X présente la future cabine de Toyota - un tarif beaucoup plus excitant que celui proposé par la récolte actuelle de voitures. Il comporte un `` joug de direction - non, ce nest pas un volant, car ce nest pas une forme de roue - offrant une ligne de vue plus directe sur le tableau de bord.

Ce panneau est positionné bas, offrant une visibilité plus panoramique et ouverte, tandis quune combinaison de commandes tactiles et de boutons physiques est regroupée autour de la console centrale. Nous aimons le fait quil nabandonne pas entièrement les commandes tactiles, tout en restant futuriste.

Parcourez les deux galeries dimages ci-dessus - extérieur en haut et intérieur au centre de cet article - pour avoir une idée de la future vision électrique de Toyota. Parce que nous pensons que vous verrez des versions entièrement réalisées de véhicules BZ sans concept plus tôt que prévu.

