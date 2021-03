Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À quand remonte la dernière fois que vous avez regardé une Toyota Aygo et que vous vous êtes dit « wow »?

Il y a probablement environ une seconde, alors que vos yeux regardent actuellement le Toyota Aygo X Prologue - un aperçu, si vous voulez, dune future interprétation du runabout urbain du segment A.

Conçu en Europe, au siège du design européen «ED 2 » de Toyota à Nice, en France, lAygo X Prologue est une véritable réinvention de la petite voiture. Il a beaucoup de traits de design Toyota contemporains - ces bandes lumineuses jointes entre les phares et les feux arrière - et quelques clins dœil à dautres voitures Toyota - cest un petit peu GR Yaris en partie - mais avec un look distinct qui lui est propre.

Comme cest souvent le cas avec les voitures conceptuelles, ce «Prologue» nest que cela: une histoire déterminante et préparatoire de ce qui est à venir. Attendez-vous donc à ce quun Aygo 2023 puisse arriver avec des looks beaucoup plus amusants et féroces que le modèle sortant.

Bien que prennez cette conception X Prologue avec une pincée de sel. Bien que la voiture soit bien réelle - la première photo du haut de la page a été prise chez Toyota ED 2 du prototype finalisé - vous ne la verrez pas sur de vraies routes avec des roues aussi grandes (ou chères!) Et quelques autres détails de conception. sont susceptibles dêtre pincés, cachés et, le cas échéant, légalisés sur la route.

Il ny a pas encore de mot sur le groupe motopropulseur. Alors que les constructeurs automobiles se dirigent vers un avenir délectrification, nous serions surpris de voir que lAygo narrivera pas sous forme de VE dès le premier jour.

Pourtant, nous prenons de lavance sur nous-mêmes. Car délectons-nous de ce que représente le Toyota Aygo X Prologue: la première vision passionnante dune voiture du segment A que nous avons vue depuis, eh bien, à peu près pour toujours.

Écrit par Mike Lowe.