Toyota X Prologue EV taquiné, dévoilement officiel le 17 mars

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Toyota pourrait dévoiler pleinement son premier véhicule entièrement électrique grand public pour lEurope le mercredi 17 mars à 9h GMT (10h CET).

Il a taquiné la voiture avec une image de son phare accompagnée du logo du Toyota X Prologue.

Nous nen savons pas vraiment plus pour le moment. Un compte à rebours est disponible sur un site dédié à x-prologue.com .

Autocar affirme que la marque a déjà été pressée de publier un successeur compact dAygo, et le communiqué de presse qui accompagne limage taquinée inclut les mots "un" petit "aperçu de ce qui va suivre", avec le "petit" entre guillemets. Cela pourrait en effet suggérer que le X Prologue sera un modèle plus petit que, disons, un SUV.

Le seul point de friction dans lidée quil sagira dun modèle électrique est que, comme le déclare Autocar, Toyota utilise traditionnellement des badges bleus sur les modèles électrifiés. Limage montre un badge noir.

Il se pourrait donc que ce soit plutôt une voiture à combustible fossile. Nous en saurons plus mercredi prochain à coup sûr, et Pocket-lint vous apportera les nouvelles au fur et à mesure.

En attendant, vous pouvez consulter le plus récent hybride Toyota que nous ayons testé dans notre examen complet de lhybride rechargeable RAV4 ici .

Écrit par Rik Henderson.