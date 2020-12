Toyota va prototyper une voiture électrique à semi-conducteurs en 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On pense que les batteries à semi-conducteurs sont la prochaine percée pour les voitures électriques et Toyota pourrait se préparer à dévoiler un prototype de voiture utilisant cette technologie de batterie de nouvelle génération en 2021.

Le rapport de Nikkei Asia indique que Toyota veut être le premier à vendre une voiture électrique avec une batterie à semi-conducteurs au «début des années 2020». On dit que les véhicules électriques disposeront du double de la gamme des batteries lithium-ion actuelles utilisées dans les modèles actuels, tandis que Toyota détient plus de 1000 brevets sur les batteries à semi-conducteurs.

Les véhicules électriques actuels ont augmenté lautonomie en augmentant la taille physique des batteries et en augmentant la densité des cellules utilisées dans ces batteries. Mais les batteries lithium-ion actuelles ont des inconvénients - lun étant le niveau de protection nécessaire pour les maintenir en sécurité, la gestion pour maintenir leur efficacité, les vitesses de charge et la durée de vie limitée des batteries à base de liquide.

Alors que les vitesses de charge des véhicules électriques se sont améliorées, on pense que les batteries à semi-conducteurs apporteront un grand pas en avant , offrant une densité de puissance beaucoup plus élevée et une charge plus rapide, tout en durant plus de cycles de charge-décharge que les batteries actuelles qui reposent sur un électrolyte aqueux. .

Toyota nest pas la seule entreprise à sintéresser à létat solide. La plupart des grands fabricants sont impliqués dune manière ou dune autre, de même que bon nombre des grandes sociétés chimiques responsables des solutions énergétiques actuelles.

Mais avoir un prototype sur la route marquerait un nouveau jalon pour lindustrie de la voiture électrique alors que nous nous dirigeons vers laugmentation de la viabilité des batteries à semi-conducteurs en tant que solution commerciale pour les voitures électriques.

Cependant, ne soyez pas trop excité, car nous savons que ces choses prennent beaucoup de temps et nous ne nous attendons pas à voir un passage généralisé aux batteries à semi-conducteurs avant la seconde moitié de cette décennie au plus tôt.

Écrit par Chris Hall.