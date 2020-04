Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Yaris. Cette petite voiture est devenue une icône au fil des ans. Et pour 2021, il se développe - non seulement en termes de gamme, mais littéralement - dans un SUV hybride, sous la forme de Yaris Cross.

Le Yaris Cross sintègre dans le segment des B-SUV, ce qui en fait le plus petit VUS fabriqué par Toyota. Mais ce nest pas parce quil est petit quil coupe les angles: la composition hybride de la voiture combine le carburant et les moteurs électriques pour réduire les émissions; tandis que loption AWD-i (transmission intégrale «intelligente») confère à ce mini SUV de véritables capacités tout-terrain.

Il y a beaucoup de discussions sur le changement climatique en ce moment. Cela fait partie de la raison pour laquelle Pocket-lint organise le mois de la durabilité . La Yaris Cross est un choix sûr dans ce domaine, car elle produit les émissions les plus faibles dune voiture de son type (moins de 100 g / km pour le modèle AWD), ce qui en fait une excellente voiture de banlieue, un runabout familial et un aventurier de week-end.

Vous navez peut-être jamais regardé une Yaris auparavant et pensé "ça ferait un super petit SUV". Mais, comme vous pouvez le voir sur nos photos, ce nouvel hybride - qui devrait arriver sur les routes européennes en 2021 - a une plus grande présence que la petite voiture sur laquelle il est basé (croyez-le ou non, lempattement est le même, malgré la croix étant plus longue dans la carrosserie).

Il a ces grosses roues (jusquà 18 pouces), une véritable garde au sol (30 mm) et les sièges se replient complètement pour ouvrir lespace de démarrage pour accueillir des choses réelles - vous savez, la raison pour laquelle vous voudrez probablement un SUV dans le premier exemple. Donc, si vous avez du shopping, un chien, quelques vélos ou quoi que ce soit, la Yaris Cross, de manière assez surprenante, vous a couvert.

On dirait que les plus grandes aventures peuvent venir de la plus petite des voitures après tout.