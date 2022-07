Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les appareils de TomTom ne sont peut-être plus aussi populaires, face aux téléphones portables, à Apple CarPlay et Android Auto, mais son service de cartographie est toujours en progrès et utilisé dans de nombreuses voitures.

Dans le cadre d'un partenariat avec Stellantis, par exemple, il alimentera les services de navigation embarqués de la nouvelle Vauxhall Astra.

En effet, l'Astra 2022 est le premier véhicule à recevoir la solution de navigation complète de TomTom. Cela signifie qu'elle recevra régulièrement des mises à jour over-the-air pour rafraîchir les cartes, et qu'elle offrira des services connectés pratiques et des fonctions du système avancé d'aide à la conduite (ADAS).

En plus d'apparaître sur les écrans du cockpit numérique Pure Panel de la voiture, le système TomTom utilise également l'affichage tête haute proposé sur le dernier modèle.

Les fonctions connectées disponibles pour le conducteur comprennent des informations en temps réel sur le trafic et les services EV. Ces derniers dirigeront les propriétaires de l'Astra hybride rechargeable vers l'une des 560 000 bornes de recharge réparties dans 100 pays.

L'ADAS et la solution d'horizon électronique de TomTom sont entièrement intégrés au système d'assistance Intelli-Drive 2.0 de la voiture, ce qui lui permet de savoir ce qui se passe sur la route au-delà de ce que ses capteurs peuvent atteindre. Cela aide l'Astra à adapter automatiquement sa vitesse dans les virages et à effectuer des changements de voie semi-automatiques.

"La carte ADAS hautement précise et le logiciel d'horizon électronique de TomTom apportent des informations exploitables bien au-delà de la vision des conducteurs et des capteurs du véhicule, offrant des niveaux de sécurité et de confort sans précédent à la nouvelle Vauxhall Astra", a déclaré Antoine Saucier, directeur général de TomTom.

L'application TomTom Go Navigation est une application de navigation mobile haut de gamme pour tous les conducteurs Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application brillante est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

Écrit par Rik Henderson.