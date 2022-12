La mise à jour "Holiday" de Tesla ajoute des jeux Steam et Apple Music

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Tesla déploie une "Holiday Update" qui ajoute quelques fonctionnalités promises depuis longtemps, notamment la possibilité de jouer à des jeux Steam dans votre voiture et la prise en charge d'Apple Music.

Depuis au moins février dernier, le PDG Elon Musk a déclaré que Telsa offrirait une intégration de Steam. En juillet dernier, il a déclaré que l'entreprise faisait des progrès. Gardez à l'esprit que Tesla offrait déjà des jeux aux propriétaires. Stardew Valley et Cuphead en sont deux exemples. Mais avec Steam, les propriétaires de Tesla ont désormais accès à des "milliers" de jeux supplémentaires, comme Cyberpunk 2077. Steam sera disponible sur les "nouveaux" véhicules Model S et X. Tesla n'a pas été plus précis que cela, mais il semble que les versions "Plaid" de ces voitures avec un processeur AMD Ryzen et un GPU RDNA 2 soient prises en charge.

Quant à Apple Music, l'application est maintenant déployée dans les véhicules Tesla dans le cadre de la Holiday Update. Si vous préférez écouter de la musique via la plateforme d'Apple, vous pouvez désormais le faire dans votre voiture grâce à une application native.

Steam est arrivé - des milliers de jeux pour les nouveaux véhicules Model S et X pic.twitter.com/PDzjtefv7A- Tesla (@Tesla) 13 décembre 2022

La Holiday Update - officiellement numérotée 2022.44.25 - comprend d'autres nouvelles fonctionnalités comme un mode spectacle lumineux qui fonctionnera sur plusieurs véhicules simultanément. Vous pouvez également effectuer des appels Zoom à l'aide de la caméra de l'habitacle et visualiser l'intérieur de la voiture depuis l'application Tesla lorsque vous êtes en mode chien ou en mode sentinelle. Tesla a déclaré que la Holiday Update a commencé à être déployée le 13 décembre 2022.

