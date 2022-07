Tesla travaille sur un prolongateur d'autonomie à l'énergie solaire dans une remorque

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Tesla a présenté un concept de prolongateur d'autonomie dans lequel des panneaux de charge solaires sont repliés dans une remorque que les VE peuvent emporter avec eux. Ainsi, lorsqu'une voiture est à plat, la remorque peut être déballée et la batterie peut être rechargée.

En outre, la remorque est équipée d'un récepteur Internet par satellite Starlink de SpaceX, la société d'Elon Musk. Ainsi, les voyageurs peuvent également accéder au Wi-Fi à haut débit.

Le prolongateur d'autonomie solaire de Tesla a été repéré à l'IdeenExpo de Hanovre, où il a été présenté aux côtés d'une découpe de Model Y comportant 4 680 éléments de batterie.

Malheureusement, pour ceux qui ont déjà prévu d'utiliser la remorque, rien n'indique qu'elle deviendra bientôt un produit de consommation. En fait, il se peut qu'elle ne soit finalement qu'une preuve de concept soignée.

Cependant, l'utilisateur d'Instagram teslamodel3fahrer a réussi à prendre des clichés de l'appareil innovant pour aiguiser tous nos appétits.

Elles ont ensuite été republiées sur Twitter par @tesla_adri.

Plus d'images de la remorque. Un autre employé a confirmé le but du prolongateur d'autonomie + Starlink.

Il a dit que la remorque n'a pas de stockage interne à ce stade.



Il a encore confirmé que la remorque est destinée à servir de "show of concept".



Crédit photo : https://t.co/OSCZGWK0uI https://t.co/zdPYLxAt7T pic.twitter.com/I8ZELnWUo4- Tesla_Adri (@tesla_adri) 5 juillet 2022

On pense que, si elle devait devenir un produit réel, les panneaux devraient être plus grands, car on estime qu'en l'état actuel des choses, la remorque ne pourrait générer qu'environ 80 km d'autonomie supplémentaire après une journée de charge.

Écrit par Rik Henderson.