(Pocket-lint) - Tesla a annoncé l'extension d'un programme pilote qui permettra aux conducteurs d'autres marques de VE au Royaume-Uni et en Europe de profiter de son réseau de points de charge rapide Supercharger.

Les nouveaux pays inclus dans le test élargi sont l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, chacun recevant une poignée de stations qui seront ouvertes à une utilisation plus large. Au Royaume-Uni, il s'agit de 15 emplacements, soit 158 chargeurs au total.

Le système exigera des propriétaires d'autres véhicules électriques (VE) qu'ils disposent de l'application Tesla sur leur smartphone pour accéder au chargeur, mais devrait leur permettre de se recharger indépendamment de leur choix de marque.

